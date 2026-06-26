Ο μέσος της εθνικής Τουρκίας, Αρντά Γκιουλέρ, απάντησε σε όσους επέκριναν την πορεία της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, τονίζοντας πως είχαν δίκιο.

Η Τουρκία πήρε μία τιμητική νίκη κόντρα στις ΗΠΑ με 3-2 για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά.

Η αλήθεια είναι πως τα «Αστέρια της Ημισέληνου» έφτασαν στο τουρνουά της Βόρειας Αμερικής με αξιώσεις, καθώς για πολλούς ήταν το «dark horse» του Μουντιάλ, όμως δεν κατάφεραν επ'ουδενί να ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές. Και πως θα μπορούσαν άλλωστε όταν τερμάτισαν τελευταίοι σε έναν όμιλο με ΗΠΑ, Παραγουάη και Αυστραλία, μετρώντας μάλιστα δύο ήττες στα πρώτα δύο παιχνίδια.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στους συνδιοργανωτές, ο μεσοεπιθετικός της Τουρκίας, Αρντά Γκιουλέρ, μίλησε για την αποτυχημένη πορεία της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ παράλληλα απάντησε και στους επικριτές του, τονίζοντας πως είχαν δίκιο για τη σκληρή κριτική την οποία άσκησαν τόσο σε εκείνον, όσο και στους συμπαίκτες του.

«Είπες πριν από τον αγώνα ότι ήμουν λυπημένος. Είχα πάθει κατάθλιψη. Όλες οι κριτικές είναι σωστές. Δεν έπαιξα καλά. Κανείς μας δεν έπαιξε καλά. Ό,τι κι αν λένε οι επικριτές, έχουν δίκιο. Πρέπει να τους ακούσουμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στο μέλλον», σημείωσε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης.