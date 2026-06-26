Τουρκία - ΗΠΑ 3-2: Τα highlights της νίκης των Τούρκων (vid)
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Η Τουρκία νίκησε με 3-2 τις ΗΠΑ και αποχαιρέτησε με τρίποντο το Μουντιάλ 2026. Δείτε τα highlights.
Ο Αϊχάν έδωσε το τρίποντο στο φινάλε! Η Τουρκία κέρδισε με 3-2 τις ΗΠΑ στο 90+8, πήρε τους τρεις βαθμούς και επιστρέφει σπίτι με ψηλά το κεφάλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν ως πρώτες στα νοκ άουτ, στην ανώδυνη ήττα ενός φανταστικού ματς στο Λος Άντζελες για την τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου.
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: Associated Press
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