Μουντιάλ 2026: Στους «32» ΗΠΑ και Αυστραλία - Ελπίζει η Παραγουάη
Ο τέταρτος όμιλος έριξε αυλαία και τρεις χώρες προχωράνε, κατά πάσα πιθανότητα, στα νοκ άουτ! Η ΗΠΑ, παρά την ήττα από την Τουρκία (2-3) τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου. Αυστραλία και Παραγουάη μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1), με την Αυστραλία να τερματίζει δεύτερη στον όμιλο και να προκρίνεται στην επόμενη φάση. Περιμένει και ελπίζει με την σειρά της η Παραγουάη.
Οι συνδιοργανωτές θα αντιμετωπίσουν τώρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ οι Socceroos θα πρέπει να περιμένουν την έκβαση του ομίλου G.
Υπενθυμίζουμε πως μέχρι στιγμής, Βοσνία, Εκουαδόρ και Σουηδία και Παραγουάη είναι οι τέσσερις από τις οκτώ καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, καθώς αποκόμισαν τέσσερις βαθμούς και μένει να οριστικοποιηθούν οι υπόλοιπες χώρες. Ωστόσο οι «Γκουαρανί» έχουν τη χειρότερη διαφορά τερμάτων ανάμεσα στις χώρες με 4 βαθμούς για αυτό και η πρόκριση τους δεν είναι ακόμη βέβαιη.
Μουντιάλ 2026 - 4ος Όμιλος
Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική
- Τουρκία - ΗΠΑ: 3-2
- Παραγουάη - Αυστραλία: 0-0
Βαθμολογία
1. ΗΠΑ 6
2. Αυστραλία 4
3. Παραγουάη 4
4. Τουρκία 3
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