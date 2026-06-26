Η Τουρκία επικράτησε 3-2 των ΗΠΑ και χρύσωσε το... χάπι στο τελευταίο της ματς στο φετινό Μουντιάλ. Ανώδυνη ήττα για τους οικοδεσπότες.

Ο Αϊχάν έδωσε το τρίποντο στο φινάλε! Η Τουρκία κέρδισε με 3-2 τις ΗΠΑ στο 90+8, πήρε τους τρεις βαθμούς και επιστρέφει σπίτι με ψηλά το κεφάλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν ως πρώτες στα νοκ άουτ, στην ανώδυνη ήττα ενός φανταστικού αγώνα στο Λος Άντζελες για την τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου.

Γκιουλέρ και Κοκτσού ανέτρεψαν το σκηνικό

Στο Λος Άντζελες έλαβε χώρα ένα πρώτο ημίχρονο-ποδοσφαιρική πανδαισία! Τουρκία και ΗΠΑ έδωσαν μια... παράστση, που είχε τα πάντα. Γκολ, θέαμα, ανατροπές, ένταση και πάθος. Μπορεί η αναμέτρηση να μην είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον και οι δύο προπονητές να προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές, ωστόσο το «προϊόν» που παρουσίασαν οι δύο χώρες ήταν άκρως θελκτικό.

Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Τράστι έβαλε μπροστά την Αστερόεσσα μετά από το κόρνερ του Μπέρχαλτερ. Αφού στόπαρε την μπάλα, σούταρε δυνατά και νίκησε τον Τσακίρ, κάνοντας το 1-0. Έτσι, πέτυχε το πρώτο του τέρμα με το εθνόσημο στο στήθος. Στη συνέχεια, η Τουρκία ισορρόπησε και έφτασε στην ανατροπή. Στο 10' Γιλμάζ και Γκιουλέρ συνεργάστηκαν άψογα, με τον δεύτερο να «εκτελεί» τον Τέρνερ σε τετ-α-τετ και να κάνει το 1-1. Ήταν το παρθενικό γκολ της γειτονικής χώρας στο φετινό Μουντιάλ.

Τα πρώτα 45 λεπτά συνέχισαν να είναι συναρπαστικά και η ομάδα του Μοντέλα ήταν αυτή που χαμογέλασε ξανά, ανατρέποντας την κατάσταση. Έξοχη επιθετική ανάπτυξη, σέντρα του Ελμαλί από τα αριστερά, ιδανικό τελείωμα από τον Κοκτσού στο ύψος του πέναλτι και 2-1 για τους Τούρκους στο 31ο λεπτό. Μέχρι τη λήξη του πρώτου μισού, το παιχνίδι είχε ένταση, φάσεις και απίθανες στιγμές ποδοσφαιρικής ευφυίας από τους παίκτες των δύο χωρών, όμως το 2-1 για την... παρέα του Γκιουλέρ έστειλε τους δύο αντιπάλους στα αποδυτήρια.

Ο Αϊχάν βρήκε δίχτυα στην εκπνοή

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως ακριβώς και το πρώτο. Με γκολ των ΗΠΑ! Στο 49ο λεπτό ο Μπερχάλτερ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στα μετόπισθεν των Τούρκων, εξαπέλυσε έναν κεραυνό και έκανε το 2-2 για το σύνολο του Ποτσετίνο. Στο 58', ο μεγάλος αστέρας των ΗΠΑ, Κρίστιαν Πούλισικ, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και με το... καλησπέρα έκανε αισθητή την παρουσία του στο ματς.

Στο 62ο λεπτό βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Τσακίρ, ο οποίος έκανε εκπληκτική επέμβαση και στη συνέχεια ο Άαρονσον σούταρε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο σταρ της Μίλαν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης, ο ΜακΚένι αυτή τη φορά, δε σημάδεψε την εστία. Δέκα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά της Τουρκίας να φτάσει κοντά στο 3-2, όμως το σουτ του Γιλντίζ κατέληξε άουτ.

Τελικά, το 3-2 ήρθε στο 90+8 με την προβολή του Αϊχάν να δίνει μια νίκη ψυχολογίας στη χώρα του, στην αυλαία της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τουρκία (Βιτσέντσο Μοντέλα): Τσακίρ, Τσελίκ (Σογιουνσού 83'), Καμπάκ, Μπαρντακτσί, Ελμαλί, Κοκτσού (Αϊχάν 88'), Οζτσάν, Αϊντίν (Μουλντούρ 90+2΄), Γιλντίζ (Ουζούν 84'), Γκιουλέρ, Γιλμάζ (Καχβετσί 90+2')

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Τέρνερ, Σκάλι (Φρίμαν 77'), Ρόμπινσον, ΜακΚένζι, Τράστι, ΜακΚένι (Τίλμαν 86'), Ρέινα (Ντεστ 76'), Μπερχάλτερ, Πέπι, Άαρονσον (Ζεντέχας 77'), Γουέα (Πούλισικ 58')