Η Ιαπωνία έκανε το 1-0 απέναντι στη Σουηδία με τον Μαέντα στο 56ο λεπτό, μετά από φανταστική ομαδική συνεργασία των Ασιατών. Έξι λεπτά αργότερα η Σουηδία ισοφάρισε με τον Ελάνγκα.

Γκολ-ποίημα και 1-0 η Ιαπωνία! Ο Μαέντα έβαλε μπροστά τη χώρα της Άπω Ανατολής στο 56ο λεπτό κόντρα στη Σουηδία, μετά από ένα φανταστικό τρίγωνο με τους συμπαίκτες του.

Ουέντα και Ντόαν βρέθηκαν με... κλειστά μάτια, προτού ο δεύτερος βγάλει σε τετ-α-τετ τον Μαέντα, ο οποίος σημάδεψε σωστά για το 1-0 των Ιαπώνων.

Έξι λεπτά αργότερα, οι Σουηδοί έφεραν το ματς στα ίσα (1-1) με ένα εξίσου πανέμορφο γκολ του Ελάνγκα, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από μακρινή απόσταση με το αριστερό του πόδι, μετά την ασίστ του Γιόκερες.