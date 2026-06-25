Εκουαδόρ - Γερμανία: Τα γκολ των Ανγκούλο και Σανέ
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Σανέ (2') και Ανγκούλο (9') έβαλαν από νωρίς φωτιά στο ματς του Εκουαδόρ με τη Γερμανία.
Τρομερό ξεκίνημα στην αναμέτρηση του Εκουαδόρ με τη Γερμανία! Μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Σανέ άνοιξε το σκορ για τα Πάντσερ με σουτ μέσα από την περιοχή, με τους τυπικά γηπεδούχους να διαμαρτύρονται ευλόγως για το χτύπημα του Πάβλοβιτς στο κεφάλι του Βίτε. Το γκολ εντούτοις μέτρησε, με τον Ισημερινό όμως να φτάνει στην ισοφάριση στο 9', όταν ο Ανγκούλο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετική προσπάθεια έξω από την περιοχή.
@Photo credits: Associated Press
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