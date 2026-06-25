Προβάδισμα από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού, όταν στο 6΄ο Ντιομαντέ έκλεψε από λάθος του Κουρασάο και σέρβιρε στον Πεπέ το 1-0.

Ιδανικό ξεκίνημα για την Ακτή Ελεφαντοστού κόντρα στο Κουρασάο. Μόλις στο 6΄κι έπειτα από λάθος στην άμυνα των νησιωτών, ο Ντιομαντέ έκλεψε ψηλά λίγο έξω από την περιοχή και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Πεπέ που είχε εύκολο έργο για το 1-0 από κοντά.