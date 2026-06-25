Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού: Άνοιξαν από νωρίς το σκορ οι Ελέφαντες (vid)
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Προβάδισμα από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού, όταν στο 6΄ο Ντιομαντέ έκλεψε από λάθος του Κουρασάο και σέρβιρε στον Πεπέ το 1-0.
Ιδανικό ξεκίνημα για την Ακτή Ελεφαντοστού κόντρα στο Κουρασάο. Μόλις στο 6΄κι έπειτα από λάθος στην άμυνα των νησιωτών, ο Ντιομαντέ έκλεψε ψηλά λίγο έξω από την περιοχή και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Πεπέ που είχε εύκολο έργο για το 1-0 από κοντά.
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