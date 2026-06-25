Μουντιάλ 2026: Κακοκαιρία στο Κάνσας, σε κίνδυνο το Τυνησία-Ολλανδία
Τυνησία και Ολλανδία ετοιμάζονται για το φινάλε της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντούτοις το μέλλον της αναμέτρησης φαντάζει δυσοίωνο...
Κι αυτό γιατί το Κάνσας, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί ο αγώνας, πλήττεται εδώ και λίγη ώρα από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να απειλείται η ομαλή διεξαγωγή του! Το ματς έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 02:00 ώρα Ελλάδας, με την εικόνα στην περιοχή αυτή τη στιγμή να μην είναι ιδιαίτερα καλή.
Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν από μερικές ημέρες, το Γαλλία-Ιράκ τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, με τη δράση να επανεκκινεί μετά από δύο ώρες και ένα τέταρτο, λόγω κακοκαιρίας που έπληξε τη Φιλαδέλφεια.
Torrential rain and some thunderstorms in downtown Kansas City. Netherlands v Tunisia is due to kick off in less than four hours pic.twitter.com/zEEPLzXwGa— Ed Aarons (@ed_aarons) June 25, 2026
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