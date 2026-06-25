Η κακοκαιρία που πλήττει το Κάνσας θέτει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα σε Τυνησία και Ολλανδία.

Τυνησία και Ολλανδία ετοιμάζονται για το φινάλε της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντούτοις το μέλλον της αναμέτρησης φαντάζει δυσοίωνο...

Κι αυτό γιατί το Κάνσας, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί ο αγώνας, πλήττεται εδώ και λίγη ώρα από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να απειλείται η ομαλή διεξαγωγή του! Το ματς έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 02:00 ώρα Ελλάδας, με την εικόνα στην περιοχή αυτή τη στιγμή να μην είναι ιδιαίτερα καλή.

Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν από μερικές ημέρες, το Γαλλία-Ιράκ τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, με τη δράση να επανεκκινεί μετά από δύο ώρες και ένα τέταρτο, λόγω κακοκαιρίας που έπληξε τη Φιλαδέλφεια.