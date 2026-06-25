Στις 25 Ιουνίου 1994, ο Ντιέγκο Μαραντόνα αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο του «Foxboro Stadium» πιασμένος χέρι-χέρι με μια άγνωστη νοσοκόμα, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε μόλις αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής.

Η εικόνα παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες στιγμές στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 25 Ιουνίου 1994, στο στάδιο Φόξμπορο της Βοστώνης, η Σου Έλεν Κάρπεντερ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και οδήγησε τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο δωμάτιο για τον έλεγχο ντόπινγκ, μετά την αναμέτρηση της Αργεντινής με τη Νιγηρία.

Η νεαρή τότε νοσοκόμα, ντυμένη στα λευκά, πλησίασε τον Αργεντινό θρύλο και τον πήρε από το χέρι μπροστά στις κάμερες. Η εικόνα του Μαραντόνα να αποχωρεί από το γήπεδο μαζί της έκανε τον γύρο του κόσμου και λίγες ημέρες αργότερα συνδέθηκε με μία από τις πιο δραματικές εξελίξεις στην καριέρα του.

Η Κάρπεντερ, η οποία τότε ήταν 33 ετών, είχε επιλεγεί μέσω της διαδικασίας κλήρωσης για να συνοδεύσει τον ποδοσφαιριστή στον έλεγχο αντιντόπινγκ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, οι υπεύθυνοι συνοδοί έπρεπε να περιμένουν εκτός αγωνιστικού χώρου, όμως η είσοδός της στο γήπεδο και η συνοδεία του Μαραντόνα δημιούργησαν έντονες συζητήσεις και υποψίες.

Ο Μαραντόνα, λίγα λεπτά νωρίτερα, είχε ολοκληρώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής. Η «Αλμπισελέστε» είχε επικρατήσει 2-1 της Νιγηρίας και ο ίδιος έδειχνε αναγεννημένος, πανηγυρίζοντας την επιστροφή του στη μεγάλη σκηνή.

Πέντε ημέρες αργότερα, όμως, η καριέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβε τέλος. Το δείγμα του βρέθηκε θετικό σε εφεδρίνη και η FIFA τον απέβαλε από τη διοργάνωση, επιβάλλοντάς του ποινή αποκλεισμού 15 μηνών.

Η φράση του Μαραντόνα «μου έκοψαν τα πόδια» έμεινε στην ιστορία και αποτύπωσε το σοκ που προκάλεσε η αποχώρησή του από το Μουντιάλ. Η αναμέτρηση με τη Νιγηρία αποτέλεσε το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα, στην οποία είχε καταγράψει 84 συμμετοχές και την εκτόξευσε στην κορυφή!

Η γνωριμία με τον Μαραντόνα

Η γυναίκα που συνδέθηκε άθελά της με μία από τις πιο δραματικές στιγμές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου απομακρύνθηκε σταδιακά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σύντομη παγκόσμια δημοσιότητα που γνώρισε το 1994 δεν καθόρισε τη ζωή της. Η ίδια επέστρεψε στην καθημερινότητά της και ακολούθησε επαγγελματική πορεία μακριά από το ποδόσφαιρο, αφήνοντας πίσω της μία στιγμή που έμεινε χαραγμένη στην αθλητική ιστορία. Η Σου Έλεν Κάρπεντερ εργάστηκε σε κλινική γονιμότητας στην Ατλάντα, στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.