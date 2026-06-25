Μία Μεξικανή είδε έναν συνοπαδό της να της ρίχνει μπύρα όταν την είδε να τραβάει βίντεο στο γήπεδο.

Το Μεξικό... καθάρισε και την Τσεχία και έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία του 3/3 στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους οπαδούς του να πανηγυρίζουν έξαλλα το σπουδαίο αυτό επίτευγμα και να ετοιμάζονται για τα νοκ άουτ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Τσέχους ωστόσο, σημειώθηκε και ένα άσχημο περιστατικό, με οπαδό να ρίχνει μπύρα σε συμπατριώτισσά του όταν αντιλήφθηκε πως εκείνη τραβούσε βίντεο με το κινητό της μετά από ένα από τα γκολ.

«Εκείνη τη στιγμή δεν θύμωσα γιατί νόμιζα ότι ήταν μέρος του πανηγυρισμού, αλλά όταν είδα το βίντεο στην επεξεργασία, κατάλαβα ότι πήγαινε κατευθείαν σε μένα. Σοβαρά τώρα, γι’ αυτό πηγαίνουν στο γήπεδο; Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα χρήματα ΔΕΝ αγοράζουν παιδεία. Δεν έχω λόγια», έγραψε η Μεξικανή, που διατηρεί λογαριασμό με όνομα terefifas και ασχολείται με την Τρι αλλά και την Τσίβας.

Το βίντεο απέσπασε εκατομμύρια προβολές, με πολλούς να ξεχωρίζουν τον υπαίτιο και τις δύο κοπέλες δίπλα του οι οποίες διακρίνονται να γελούν με την πράξη του.