Απρόσμενη απόφαση από τον Πάτρικ Σικ, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό της Τσεχίας από το Μουντιάλ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική σε ηλικία 30 ετών.

Η Τσεχία ολοκλήρωσε μια απογοητευτική πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού η βαριά ήττα με 3-0 από το Μεξικό αποτέλεσε το κύκνειο άσμα της στη διοργάνωση. Οι Τσέχοι δεν κατάφερα να περάσουν τη φάση των ομίλων και αποχαιρέτησαν πρώιμα τη διοργάνωση, όπως αντίστοιχα και ο Πάτρικ Σικ το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα!

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό, ο επιθετικός της Λεβερκούζεν και τρίτος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Τσεχίας ανακοίνωσε την απόσυρσή του να κρεμάσει τα παπούτσια του με την εθνική ομάδα σε ηλικία μόλις 30 ετών!

«Σήμερα, το κεφάλαιο της εθνικής μου ομάδας φτάνει στο τέλος του. Αυτή η απόφαση δεν είναι παρορμητική και δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια ιδέα που κουβαλάω μέσα μου για πολύ καιρό και την οποία σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό.

Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα, χαρά, απογοήτευση, νίκες και δύσκολες στιγμές. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ τη χώρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Φεύγω περήφανος για όσα έχω καταφέρει με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αλλά ταυτόχρονα με την αίσθηση ότι το τσεχικό ποδόσφαιρο έχει ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ περισσότερα να προσφέρει από όσα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να αλλάξουμε μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Δεν το λέω αυτό από θυμό ή απογοήτευση. Το λέω αυτό επειδή νοιάζομαι για το τσεχικό ποδόσφαιρο.

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, τους συμπαίκτες και τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει όλο αυτό το διάστημα. Ήταν τιμή μου να φοράω τη φανέλα της Τσεχίας» ανακοίνωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας έκπληξη πίσω στην πατρίδα του.