Μουντιάλ 2026: Ο Πόρο έβαλε καλάθι και πανηγύρισε λέγοντας Μάικλ Τζάκσον
Φαίνεται πως ο Πέδρο Πόρο έχει μπασκετικές ικανότητες, αλλά όχι γνώσεις επί του θέματος... Ο μπακ της Τότεναμ βρίσκεται στις ΗΠΑ με τις αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και όπως διακρίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, το έριξε στα σουτάκια και μάλιστα πέτυχε με απαράμιλλο στιλ καλάθι.
Μόνο που τα... γκρέμισα όλα όταν γύρισε στην κάμερα και αντί να πει Μάικλ Τζόρνταν, είπε Μάικλ Τζάκσον! Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως το έκανε για πλάκα, αν και η αντίδραση του συμπαίκτη του τα λέει όλα...
🤣 Pedro Porro, Michael Jordan ile Michael Jackson'ı karıştırıyor. pic.twitter.com/rv4Wl9Kgu5— Portekiz Futbolu 🇵🇹🇹🇷 (@NosFutebol) June 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.