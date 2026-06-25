Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας δημοσίευσε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο όπου διακρίνεται ο Πέδρο Πόρο να πετυχαίνει καλάθι και εν συνεχεία να πετάει μία απίθανη ατάκα.

Φαίνεται πως ο Πέδρο Πόρο έχει μπασκετικές ικανότητες, αλλά όχι γνώσεις επί του θέματος... Ο μπακ της Τότεναμ βρίσκεται στις ΗΠΑ με τις αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και όπως διακρίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, το έριξε στα σουτάκια και μάλιστα πέτυχε με απαράμιλλο στιλ καλάθι.

Μόνο που τα... γκρέμισα όλα όταν γύρισε στην κάμερα και αντί να πει Μάικλ Τζόρνταν, είπε Μάικλ Τζάκσον! Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως το έκανε για πλάκα, αν και η αντίδραση του συμπαίκτη του τα λέει όλα...