Μουντιάλ 2026: Η Ανάλυση της Ημέρας για την τελευταία αγωνιστική σε 4ο, 5ο, 6ο όμιλο

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 βρίσκεται στην τελική ευθεία και η Ανάλυση της Ημέρας είναι εδώ για τις επιλογές που ξεχωρίζουν από τις αναμετρήσεις σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζεται και βρισκόμαστε αισίως στην 3η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, με παράλληλες αναμετρήσεις ανά γκρουπ.

Φυσικά, η Ανάλυση της Ημέρας είναι σταθερά εδώ παρέα με το Πάμε Στοίχημα, ξεχωρίζοντας τις επιλογές που μπορούν να μας απασχολήσουν στα ματς του φετινού Μουντιάλ.

Απόψε, είναι η ώρα για την αυλαία στον 4ο, 5ο και 6ο όμιλο, με ματσάρες θα κρίνουν τα πάντα, από την πρωτιά ως την 4η θέση και τον πικρό αποκλεισμό.

Εκουαδόρ - Γερμανία: Η πρόκριση απαιτεί γκολ

Η ώρα της κρίσης για την υποσχόμενη φουρνιά του Εκουαδόρ, έφτασε. Η αμυντική συνοχή των Τρικολόρ επιβεβαιώθηκε, το επιθετικό κοντέρ, όμως, στα πρώτα δύο ματς έγραψε… ζερό και πλέον υπάρχει πρόβλημα. Μόνο η νίκη μπορεί να στείλει την ομάδα των Καϊσέδο-Χινκαπιέ στους «32». Απέναντί τους, η οριστικά 1η, Γερμανία, που θα παίξει χωρίς άγχος και με ευρύ rotation. Ο άσσος ίσως να είναι ρίσκο, για αυτό πάμε στα σίγουρα με Over 2,5 γκολ στον αγώνα.

Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού: Λίγα γκολ και… καλά

Ποιος να το έλεγε πως το Κουρασάο, η μικρότερη χώρα όλων των εποχών σε Μουντιάλ, θα ήταν ζωντανό στην πρόκριση μπαίνοντας στην 3η αγωνιστική. Με ήρωα τον Ελόι Ρουμ πανηγύρισε τον πρώτο του βαθμό και θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού με στόχο να μείνει όσο περισσότερο μπορεί στη διεκδίκηση του ονείρου. Οι Ιβοριανοί, βέβαια, φαντάζουν το απόλυτο φαβορί και μπορούν να «καθαρίσουν» το ματς από νωρίς. Επικεντρωνόμαστε και εδώ στο σύνολο των γκολ και επιλέγουμε το Under 2,5, προβλέποντας ματς με λίγα γκολ και… καλά.

Ιαπωνία - Σουηδία: Ματσάρα με γεμάτο σκορ

Το πιο ενδιαφέρον ματς της βραδιάς είναι αυτό ανάμεσα στους Μπλε Σαμουράι και τους Σκανδιναβούς. Με 4 βαθμοί οι πρώτοι, με 3 οι δεύτεροι και η μεταξύ τους μονομαχία υπόσχεται μάχη μέχρι το τέλος για την απευθείας πρόκριση, καθώς και πολλά γκολ εκατέρωθεν. Οι δύο ομάδες παίζουν φύσει επιθετικά και θεωρούμε πως το goal/goal είναι μονόδρομος.

Τυνησία - Ολλανδία: Το ενδιαφέρον στους σκόρερ

Η Τυνησία δέχθηκε 9 γκολ σε δύο ματς και αποκλείστηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Η Ολλανδία, πάλι, φιλοδώρησε η ίδια με 5 γκολ τη Σουηδία και κέρδισε τις εντυπώσεις ενόψει της συνέχειας. Για αρχή, βέβαια, προέχει να κερδίσει το τρίποντο που θα τη στείλει οριστικά 1η στο γκρουπ, κάτι που αναμένουμε πως θα συμβεί με ευκολία. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στους σκόρερς, και διαλέγουμε ως anytime σκόρερ τον Κόντι Χάκπο, που μετράει ήδη 2 γκολ και 1 ασίστ στο ενεργητικό του και ηγείται των Οράνιε στο επιθετικό κομμάτι.

Παραγουάη - Αυστραλία: Απόλυτο μπρα-ντε-φερ για τη 2η θέση

Η 1η και η 4η θέση είναι ήδη πιασμένες στον 4ο όμιλο. Συνεπώς, το Παραγουάη-Αυστραλία μοιάζει με καθαρό τελικό, με τα Καγκουρό να βολεύονται με 2 αποτελέσματα για να κατακτήσουν τη 2η θέση και τους Παραγουανούς να γνωρίζουν ότι με ισοπαλία είναι επίσης στους «32» έστω και ως 3οι. Το ματς «μυρίζει» ισοπαλία από τα αποδυτήρια.

Τουρκία - ΗΠΑ: Ένα γκολ της τιμής

Ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες για το αουτσάιντερ της διοργάνωσης, τέθηκε τελικά νοκ-άουτ από τη 2η αγωνιστική των ομίλων. Μοιραία, αφού δεν σκόραρε ούτε μία φορά σε δεκάδες τελικές ευκαιρίες. Η Τουρκία είναι σίγουρα η απογοήτευση του φετινού Μουντιάλ και κόντρα στις αδιάφορες βαθμολογικά, ΗΠΑ, θα ψάξουν το γκολ της τιμής και πιθανότατα μια νίκη γοήτρου. Η Team USA ακόμα και χωρίς βαθμολογικό κίνητρο θα παίξει επιθετικά, για αυτό επιλέγουμε το goal-goal ως μια ασφαλής και value επιλογή.