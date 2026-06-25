Παρέλαση θρύλων στο ματς της Βραζιλίας κόντρα στη Σκωτία, με τους θρύλους της Σελεσάο να βγάζουν μια από τις πιο iconic φωτογραφίες που έχουμε δει σε Μουντιάλ.

Δύσκολα θα δούμε καλύτερη φωτογραφία σε Μουντιάλ...

Κατά τη διάρκεια του ματς ανάμεσα σε Βραζιλία και Σκωτία (3-0) στο Μαϊάμι, ο φακός ζούμαρε στα επίσημα του «Hard Rock Stadium» και κατέγραψε μια απίστευτη μάζωξη θρύλων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Πίσω από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθόταν η ελίτ του αθλήματος, καθώς στις πίσω σειρές μπορούσες να δεις μαζεμένους τον Ρονάλντο το «Φαινόμενο», τον Αρσέν Βενγκέρ, τον Ντέγιαν Σαβίσεβιτς, τον Κακά, τον Χρίστο Στόιτσκοφ και τον Πέπε, ενώ πιο πάνω βρίσκονταν οι Καφού, Μπεμπέτο και Κριστιάν Καρεμπέ!

Στην παρέα των Βραζιλιάνων προστέθηκαν αργότερα ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Ριβάλντο, ενώ από το γήπεδο δεν έλειπε και ο ανεπανάληπτος Ροναλντίνιο, ο οποίος μάλιστα κατέβηκε στη φυσούνα για να μιλήσει με τους Νεϊμάρ και Αντσελότι.

Οι θρύλοι της Σελεσάο στη συνέχεια φυσικά κι έβγαλαν μια αναμνηστική φωτογραφία

Just look at the legends who came together to watch Brazil at the World Cup. 🤩🇧🇷



🇧🇷 Roberto Carlos.

🇧🇷 Kaká.

🇧🇷 Cafu.

🇧🇷 Bebeto.

🇧🇷 Rivaldo.

🇧🇷 Ronaldo Nazário.



Between them, they've won almost everything the game has to offer. 🏆 pic.twitter.com/AvzDbjww78 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 25, 2026