Το πιο τρελό ποδοσφαιρικό «παρεάκι» έδωσε την έμπνευση για την καλύτερη φωτο του Μουντιάλ
Δύσκολα θα δούμε καλύτερη φωτογραφία σε Μουντιάλ...
Κατά τη διάρκεια του ματς ανάμεσα σε Βραζιλία και Σκωτία (3-0) στο Μαϊάμι, ο φακός ζούμαρε στα επίσημα του «Hard Rock Stadium» και κατέγραψε μια απίστευτη μάζωξη θρύλων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Πίσω από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθόταν η ελίτ του αθλήματος, καθώς στις πίσω σειρές μπορούσες να δεις μαζεμένους τον Ρονάλντο το «Φαινόμενο», τον Αρσέν Βενγκέρ, τον Ντέγιαν Σαβίσεβιτς, τον Κακά, τον Χρίστο Στόιτσκοφ και τον Πέπε, ενώ πιο πάνω βρίσκονταν οι Καφού, Μπεμπέτο και Κριστιάν Καρεμπέ!
Στην παρέα των Βραζιλιάνων προστέθηκαν αργότερα ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Ριβάλντο, ενώ από το γήπεδο δεν έλειπε και ο ανεπανάληπτος Ροναλντίνιο, ο οποίος μάλιστα κατέβηκε στη φυσούνα για να μιλήσει με τους Νεϊμάρ και Αντσελότι.
Οι θρύλοι της Σελεσάο στη συνέχεια φυσικά κι έβγαλαν μια αναμνηστική φωτογραφία
Just look at the legends who came together to watch Brazil at the World Cup. 🤩🇧🇷— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 25, 2026
🇧🇷 Roberto Carlos.
🇧🇷 Kaká.
🇧🇷 Cafu.
🇧🇷 Bebeto.
🇧🇷 Rivaldo.
🇧🇷 Ronaldo Nazário.
Between them, they've won almost everything the game has to offer. 🏆 pic.twitter.com/AvzDbjww78
🇧🇷 RESPEITO! Ronaldinho Gaúcho cumprimentando todos da Seleção Brasileira antes do jogo contra a Escócia.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 25, 2026
🎥 Divulgação | @10Ronaldinho pic.twitter.com/rYC9GkOkH1
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