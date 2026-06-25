Μουντιάλ 2026: Αντιδράσεις από Ιράν και Αίγυπτο για τις εκδηλώσεις του pride στο Σιάτλ
Έντονη είναι η αντίδραση του Ιράν και της Αιγύπτου για τις εκδηλώσεις του pride που έχουν προγραμματιστεί στο Σιάτλ πριν τον μεταξύ τους αγώνα στο Μουντιάλ.
Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των δύο μουσουλμανικών χωρών ζήτησαν επίσημα από τη FIFA να απαγορεύσει κάθε είδους σχετική τελετή, δραστηριότητα ακόμα και σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέσα στο στάδιο.
Η Αίγυπτος ξεκαθάρισε πως είναι εντελώς αντίθετη σε ενέργειες που στηρίζουν την ομοφυλοφιλία, τονίζοντας ότι αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου.
Από την πλευρά του, το Ιράν χαρακτήρισε τις εκδηλώσεις αυτές «παράλογες» και ζήτησε από τη FIFA να σεβαστεί τις ανησυχίες των ομάδων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί ούτε τη χρήση της σημαίας του ουράνιου τόξου στις κερκίδες, ούτε παρόμοιων συμβόλων.
Παρά τις πιέσεις που δέχθηκε από τις δύο ομάδες, η FIFA, αλλά και η τοπική οργανωτική επιτροπή του Σιάτλ δεν έχουν υποχωρήσει. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, μέσω του Athletic ξεκαθάρισε πως το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση όπου είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, επομένως έκανε γνωστό πως οι σημαίες του ουράνιου τόξου θα επιτρέπονται κανονικά και οι προγραμματισμενες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης κανονικά έξω απο το στάδιο.
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