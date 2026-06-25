Μουντιάλ 2026: Ο Ταρέμι προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μεχντί Ταρέμι, προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, κατά την άφιξη της αποστολής της χώρας στις ΗΠΑ, για τον αγώνα με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων «Reuters», οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ «προκάλεσαν προβλήματα» στον επιθετικό του Ιράν, Μεχντί Ταρέμι και στον βοηθό προπονητή, Σαΐντ Αλχόεϊ, καθυστερώντας την αποστολή της χώρας, καθώς εκείνη ταξίδευε στο Σιάτλ για τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αιγύπτου.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι αρχές της συνδιοργανώτριας χώρας χαλάρωσαν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για την αποστολή του Ιράν, μετά από παράπονα που έγιναν τόσο από την Τεχεράνη όσο και από την ίδια την ομάδα, όπου τόνιζαν πως οι αυστηροί κανόνες εισόδου διατάρασσαν τις προετοιμασίες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως απαιτήσει από τη χώρα της Μέσης Ανατολής, η οποία έχει στήσει την προπονητική της βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού κατά τη διάρκεια του τουρνουά, να εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες πριν από τους αγώνες και να αναχωρεί λίγες ώρες μετά.

Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, είχε επικρίνει τα μέτρα αυτά ως άδικα, σημειώνοντας ότι τα επαναλαμβανόμενα διασυνοριακά ταξίδια άφηναν τους παίκτες του κουρασμένους. Οι αρχές των ΗΠΑ πάντως, επέτρεψαν στην ομάδα να φτάσει στο Σιάτλ δύο ημέρες πριν από τον αγώνα της με τους «Φάραώ», παρέχοντας μάλιστα μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι είχε στους προηγούμενους αγώνες.