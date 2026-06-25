Μουντιάλ 2026: Η τρυφερή αγκαλιά του Νεϊμάρ με τον γιο του (vid)

Ο Νεϊμάρ ξέσπασε σε κλάματα κατά τη συμμετοχή του στον αγώνα της Βραζιλίας επί της Σκωτίας, απολαμβάνοντας παράλληλα και μια ξεχωριστή στιγμή με τον γιο του.

Η Βραζιλία επικράτησε με το επιβλητικό 3-0 της Σκωτίας στο πλαίσιο του τελευταίου αγώνα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Νεϊμάρ να επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τον τραυματισμό που υπέστη και να παίρνει χρόνο συμμετοχής, ξεσπώντας μάλιστα σε κλάματα την στιγμή της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα κατευθύνθηκε κατευθείαν προς την οικογένεια του, η οποία παρακολουθούσε τον αγώνα από τις εξέδρες του «Hard Rock Stadium».

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής επιθετικός μοιράστηκε μια ξεχωριστή στιγμή με τη σύντροφο του, Μπρούνα Μπιανκάρντι, αλλά και με τις κόρες του, Μάβι και Μελ.

Ο γιος του, Ντάβι Λούκα, έδωσε επίσης το «παρών», με τους δύο άνδρες να προχωρούν σε μια τρυφερή αγκαλιά, η οποία τράβηξε τα βλέμματα όλων των παρευρισκόμενων. Στη συνέχεια ο Νέι του έδωσε ένα φιλί στο κεφάλι, τη στιγμή που οι δικοί του άνθρωποι τον συνέχαιραν για την επιστροφή του στην ομάδα.

Τέλος, δεν έλειψαν και τα… ευτράπελα, καθώς η ασφάλεια παραλίγο να παρέμβει και να εμποδίσει τον Ντάβι να μπει στον αγωνιστικό χώρο, φοβούμενη ότι επρόκειτο για ένα μικρό αγόρι που προσπαθούσε να συναντήσει τον ποδοσφαιριστή. Εν τελεί τον άφησαν να περάσει, αφού ο Νεϊμάρ και η υπόλοιπη οικογένεια του έκαναν νόημα να πάει.