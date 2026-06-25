Νότια Αφρική - Νότια Κορέα: Τα highlights από την πρόκριση των «Μπαφάνα»
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Η Νότια Αφρική κατέβαλε τεράστια προσπάθεια, νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ. Δείτε τα highlights του αγώνα.
Σε ένα ματς χωρίς ιδιαίτερο θέαμα, η Νότια Αφρική επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας και σφράγισε το εισιτήριο της για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Το γκολ του Ταπέλο Μασέκο στο 63΄ ήταν εκείνο που έκανε τη διαφορά για τους «Μπαφάνα Μπαφάνα» και χάρισε στην ομάδα του Μπρος την πολυπόθητη πρόκριση στη φάση των 32 του τουρνουά της Βόρειας Αμερικής.
@Photo credits: Associated Press
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