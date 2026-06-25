Ο Ταπέλο Μασέκο έκανε το 1-0 για τη Νότια Αφρική στον αγώνα κόντρα στη Νότια Κορέα και έβαλε γερά τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Ταπέλο Μασέκο ήταν αυτός που σκόραρε πρώτος στην αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής με τη Νότια Κορέα και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού για τη συνέχεια.

Αναλυτικότερα, στο 63 ο επιθετικός της ΑΕΛ Λεμεσσού, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Μορέμι, εξουδετέρωσε τον Κιμ και έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας του Ασιάτη κίπερ.