Νότια Αφρική - Νότια Κορέα 1-0: Το γκολ του Μασέκο που βάζει μπροστά τους «Μπαφάνα»
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Ο Ταπέλο Μασέκο έκανε το 1-0 για τη Νότια Αφρική στον αγώνα κόντρα στη Νότια Κορέα και έβαλε γερά τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Ο Ταπέλο Μασέκο ήταν αυτός που σκόραρε πρώτος στην αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής με τη Νότια Κορέα και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού για τη συνέχεια.
Αναλυτικότερα, στο 63 ο επιθετικός της ΑΕΛ Λεμεσσού, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Μορέμι, εξουδετέρωσε τον Κιμ και έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας του Ασιάτη κίπερ.
@Photo credits: Associated Press
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