Μουντιάλ 2026: Στους «32» Βραζιλία και Μαρόκο, ελπίζει η Σκωτία
Η Βραζιλία προκρίθηκε με... στυλ! Η Σελεσάο κέρδισε με 3-0 τη Σκωτία με τον Νεϊμάρ να ντεμπουτάρει και πήρε το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ως πρώτη! Το Μαρόκο επιβλήθηκε 4-2 της μαχητικής Αϊτής με την ομάδα του Ελ Καμπί να περνά ως δεύτερη στον τρίτο όμιλο, καθώς παρόλο που είναι ισόβαθμη με τη Βραζιλία, έχει χειρότερο συντελεστή τερμάτων.
Η Σκωτία θα επιδιώξει να είναι μέσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες αλλά βρίσκεται στα... σχοινιά, αφού έχει αρκετά αρνητικό συντελεστή στα γκολ (1-4). Οι Σκωτσέζοι έχουν τρεις βαθμούς και ελπίζουν, περιμένοντας την έκβαση των υπόλοιπων ομίλων. Η Αϊτή αποχαιρέτησε με τρεις ήττες αλλά με το κεφάλι... ψηλά, πετυχαίνοντας και τα πρώτα της δύο γκολ στη φετινή διοργάνωση.
Μουντιάλ 2026 - 3ος Όμιλος
Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική
- Σκωτία - Βραζιλία 0-3
- Μαρόκο - Αϊτή 4-2
Βαθμολογία
1. Βραζιλία 7
2. Μαρόκο 7
3. Σκωτία 3
4. Αϊτή 0
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