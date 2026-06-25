Ο τρίτος όμιλος ολοκληρώθηκε με τις Βραζιλία και Μαρόκο να παίρνουν το εισιτήριο για τους «32». Η Σκωτία ελπίζει αλλά είναι... δύσκολα και η Αϊτή αποχαιρέτησε μαχόμενη.

Η Βραζιλία προκρίθηκε με... στυλ! Η Σελεσάο κέρδισε με 3-0 τη Σκωτία με τον Νεϊμάρ να ντεμπουτάρει και πήρε το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ως πρώτη! Το Μαρόκο επιβλήθηκε 4-2 της μαχητικής Αϊτής με την ομάδα του Ελ Καμπί να περνά ως δεύτερη στον τρίτο όμιλο, καθώς παρόλο που είναι ισόβαθμη με τη Βραζιλία, έχει χειρότερο συντελεστή τερμάτων.

Η Σκωτία θα επιδιώξει να είναι μέσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες αλλά βρίσκεται στα... σχοινιά, αφού έχει αρκετά αρνητικό συντελεστή στα γκολ (1-4). Οι Σκωτσέζοι έχουν τρεις βαθμούς και ελπίζουν, περιμένοντας την έκβαση των υπόλοιπων ομίλων. Η Αϊτή αποχαιρέτησε με τρεις ήττες αλλά με το κεφάλι... ψηλά, πετυχαίνοντας και τα πρώτα της δύο γκολ στη φετινή διοργάνωση.

Μουντιάλ 2026 - 3ος Όμιλος

Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική

Σκωτία - Βραζιλία 0-3

Μαρόκο - Αϊτή 4-2

Βαθμολογία

1. Βραζιλία 7

2. Μαρόκο 7

3. Σκωτία 3

4. Αϊτή 0