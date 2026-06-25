Με πρωταγωνιστή τον Βινίσιους, η Βραζιλία έστησε πάρτι κόντρα στη Σκωτία, την υπέταξε με 3-0 και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ. Δείτε τα highlights του αγώνα.

Σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά ματς του φετινού Μουντιάλ, η Βραζιλία αναδείχθηκε νικήτρια με 3-0 επί της Σκωτίας και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον κεφάτο Βινίσιους. Ο επιθετικός της Ρεάλ έστησε τα θεμέλια πρόκρισης με δυο γκολ απέναντι στους Σκωτσέζους που εμφανίστηκαν στο παιχνίδι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο.

Ένα ακόμα γκολ του Κούνια σφράγισε την πρωτιά του ομίλου και το εισιτήριο για τους «32» της διοργάνωσης για τη Σελεσάο, η οποία ετοιμάζεται για τα νοκ-άουτ προερχόμενη από την κορυφαία της εμφάνιση στον πρώτο γύρο του θεσμού.