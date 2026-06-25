Στη κορυφαία της εμφάνιση στο Μουντιάλ, η Βραζιλία είχε τον Βινίσιους σε μεγάλη μέρα και υπέταξε με 3-0 τη Σκωτία για να προκριθεί ως πρώτη στους «32» της διοργάνωσης.

Αρκετοί αστέρες από τη χρυσή γενιά του 2002, την τελευταία που έφερε το χρυσό αγαλματίδιο στα χώματα της Βραζιλίας, παρατηρούσαν με προσοχή τα όσα διαδραματίζονταν στο γήπεδο από τα VIP του γηπέδου στο Μαϊάμι. Κι όσα αντίκρισαν ίσως να τους χάρισαν την ελπίδα πως αυτή η Βραζιλία έχει την ικανότητα να τους διαδεχθεί. Με ηγέτη τον Βινίσιους που πέτυχε δυο γκολ και φλέρταρε με το χατ τρικ, η Σελεσάο κατάπιε με 3-0 την αποκαρδιωτική Σκωτία και προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ ως πρώτη στον όμιλο, περιμένοντας στον επόμενο γύρο τον δεύτερο του 6ου ομίλου (Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τυνησία). Κι όσο για τους Σκωτσέζους; Ποντάρουν πλέον στο κλαμπ των καλύτερων τρίτων, μήπως και πανηγυρίσουν μια ιστορική πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Πάρτι με «ντοπιέτα» Βινίσιους

Αν και το ματς ξεκίνησε σε αργό τέμπο, η Σελεσάο δεν άργησε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Στο 7΄άλλωστε ο ΜακΚένα έκανε εγκληματικό λάθος από την πίεση του Ράγιαν, με τη μπάλα να καταφτάνει στον Βινίσιους που είχε εύκολο έργο απέναντι από τον Γκαν για χαρίσει στην ομάδα του ένα γρήγορο προβάδισμα. Το γκολ αποσυντόνισε πλήρως τη Σκωτία που παρέδωσε τα ηνία στους παίκτες του Αντσελότι, οι οποίοι ήταν εμφανές πως έπαιζαν με μεγαλύτερη ψυχολογία. Χαρακτηριστική η φάση του 22΄, όταν ο Βινίσιους έκλεψε τη μπάλα από τον υπνωτισμένο Χέντρι και σκόραρε στο τετ-α-τετ για το 2-0.... που δεν μέτρησε ποτέ.

Ο VAR άλλωστε κάλεσε τον ρέφερι για να τσεκάρει επιθετικό φάουλ, εκείνος... ανακάλυψε παράβαση και οι δυο τους έκαναν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να αναρωτιέται για ποιο λόγο το γκολ ακυρώθηκε. Σε κάθε περίπτωση, η Βραζιλία πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, έριξε προειδοποιητική βολή στο 42΄με πλασέ του Κούνια που απομακρύνθηκε πριν τη γραμμή και τελικά πέτυχε δεύτερο γκολ πριν από το ημίχρονο με πρωταγωνιστή ξανά τον επιθετικό της Ρεάλ.

Έπειτα από νέο πρέσινγκ έξω από την περιοχή, ο Γκιμαράες έκανε τη γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δoκάρι, ο Γκαν έχασε τελείως τη φάση με κάκιστη έξοδο και ο Βίνι σκόραρε με κεφαλιά για το 2-0. Λίγο πριν την εκπνοή μάλιστα το σκορ θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο βαρύ για τη Σκωτία, αλλά ο Γκαν βγήκε νικητής στο τετ-α-τετ με τον Ραγιάν (45΄+6΄).

Ο Κούνια το κερασάκι

Κάτι ανάλογο συνέβη και στο ξεκίνημα του β΄μέρους, όταν ο γκολκίπερ της Σκωτίας απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του Βινίσιους στο 1vs1 για να αποτρέψει το χατ τρικ. Το 3-0 ωστόσο ήταν απλώς θέμα χρόνου και κατέφτασε δέκα λεπτά αργότερα. Σε εκείνο το σημείο οι παίκτες του Αντσελότι ξεδιπλώθηκαν υπέροχα στην επίθεση, με τον Γκιμαράες να ελίσσεται ανάμεσα στους αμυντικούς και να δίνει έτοιμο γκολ στον Κούνια για το 3-0.

Κάπου εκεί η Σκωτία θυμήθηκε να επιτεθεί, αλλά πέρα από μια κεφαλιά του ΜακΤόμινεϊ που εξουδετέρωσε ο Άλισον δεν είχε και πολλά να παρουσιάσει (64΄). Αντίθετα η Βραζιλία εκμεταλλεύτηκε τον διασκεδαστικό ρυθμό και είχε τις στιγμές της να πετύχει και τέταρτο γκολ με τον δαιμόνιο Βινίσιους, αλλά το 3-0 τελικά παρέμεινε μέχρι το φινάλε.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Πάτερσον (82΄Ράλστον), Χέντρι, ΜακΚένα, Ρόμπερτσον (46΄Τίρνεϊ), Φέργκιουσον, ΜακΛίν, Ντόουκ (82΄Κρίστι), ΜακΓκίν (90΄+1΄Κέρτις), ΜακΤόμινεϊ, Σάνκλαντ (90΄+1΄Άνταμς)

Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντάγκλας Σάντος (82΄Άλεξ Σάντρο), Κασεμίρο (65΄Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες, Πακετά (66΄Μαρτινέλι), Ράγιαν (82΄Έντρικ), Βινίσιους, Κούνια (76΄Νεϊμάρ)