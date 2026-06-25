Ο Ματέους Κούνια έκανε το 3-0 στο 60' για τη Βραζιλία απέναντι στη Σκωτία μετά το εκπληκτικό σόλο του Γκιμαράες.

Γκολ που θύμισε... Βραζιλία! Ο Ματέους Κούνια πραγματοποίησε το 3-0 στο 60' κόντρα στη Σκωτία, μετά την ασίστ του Γκιμαράες.

Ο κεντρικός της Σελεσάο αφού... άδειασε την άμυνα των Σκωτσέζων με φανταστική ενέργεια, έστρωσε στον Κούνια και εκείνος έκανε το 3-0 με πλασέ.