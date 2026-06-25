Ο Βινίσιους βρήκε ξανά δίχτυα πριν από το ημίχρονο, όταν εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη έξοδο του Γκαν κι έγραψε το 2-0 για τη Βραζιλία με κοντινή κεφαλιά.

One man show του Βινίσιους στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Σκωτία. Ο Βραζιλιάνος δεν πτοήθηκε από το αμφισβητούμενο ακυρωθέν γκολ και βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0 της Σελεσάο. Λίγο πριν από το ημίχρονο κι από νέο κλέψιμο ψηλά της Βραζιλίας, ο Κασεμίρο τη γλυκιά σέντρα στην περιοχή, ο Γκαν δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας και ο Βίνι σκόραρε με κεφαλιά για το 2-0 που φέρει φαρδιά πλατιά τη δική του υπογραφή.