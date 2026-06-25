Απόφαση που θα συζητηθεί από το VAR και ρέφερι στο ματς της Σκωτίας με τη Βραζιλία, οι οποίοι είδαν επιθετικό φάουλ του Βινίσιους και ακύρωσαν το 2-0 της Σελεσάο.

Δυο λάθη, δυο κλεψίματα, δυο γκολ. Αυτή θα μπορούσε να ήταν η ιστορία του αγώνα ανάμεσα σε Σκωτία και Βραζιλία, αν ο ρέφερι μετά από υπόδειξη του VAR δεν είχε ακυρώσει το δεύτερο γκολ του Βινίσιους για ανεξήγητο (;) λόγο. Στο 22΄του αγώνα συγκεκριμένα ο επιθετικός της Ρεάλ έκλεψε τη μπάλα από τον Χέντρι και σκόραρε στο τετ-α-τετ, όμως δεν κατάφερε να το χαρεί.

Δευτερόλεπτα μετά άλλωστε ο VAR κάλεσε το ρέφερι να ελέγξει τη φάση για επιθετικό φάουλ του Βραζιλιάνου, με τον διαιτητή να συμφωνεί και να καταλογίζει παράβαση. Σε μια φάση όπου φάνηκε στα replay να υπάρχει μικρή επαφή από τον Σκωτσέζο πάνω στον Βινίσιους κι όχι το αντίθετο... Σε κάθε περίπτωση το ακυρωθε΄ν γκολ δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, σε μια απόφαση που σήκωσε κουβέντα.