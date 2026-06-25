Μαρόκο - Αϊτή: Το παρθενικό γκολ της χώρας της Καραϊβικής στο Μουντιάλ 2026
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Η Αϊτή προηγήθηκε στο 10ο λεπτό απέναντι στο Μαρόκο με το αυτογκόλ του Μπόνο, ύστερα από την προσπάθεια του Τζόσεφ. Ήταν το πρώτο γκολ της στο φετινό Μουντιάλ.
Η Αϊτή σόκαρε το Μαρόκο και έκανε το 1-0 στο 10'! Ήταν το πρώτο γκολ για τη χώρα της Καραϊβικής στο φετινό Μουντιάλ.
Το γκολ χρεώθηκε ως αυτογκόλ στον Μπόνο μετά την προσπάθεια του Τζόσεφ από την πάσα του Ντιβέρν.
@Photo credits: Associated Press
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