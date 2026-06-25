Σκωτία - Βραζιλία: Το 1-0 της Σελεσάο με τον Βινίσιους Ζούνιορ
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Ο Βινίσιους Ζούνιορ έκανε το 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό απέναντι στη Σκωτία μετά το τραγικό λάθος του ΜακΚένα.
Ο Βινίσιους Ζούνιορ είπε «ευχαριστώ» και έκανε το 1-0 για τη Βραζιλία! Η Σελεσάο προηγήθηκε γρήγορα-γρήγορα κόντρα στη Σκωτία, μόλις στο 7ο λεπτό.
Ο ΜακΚένα έκανε τραγικό λάθος στην άμυνα, ο Ράιαν έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον σταρ της Ρεάλ και εκείνος έκανε το 1-0.
@Photo credits: Associated Press
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