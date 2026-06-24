Ελβετία - Καναδάς: Ο Πρόμις μείωσε στο σκορ δευτερόλεπτα μετά την είσοδο στο γήπεδο
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Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε για τον Καναδά ο Ντέιβιντ Πρόμις, ο οποίος σκόραρε δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο γήπεδο και μείωσε σε 2-1 κόντρα στην Ελβετία.
Ο Καναδάς επέστρεψε στο ματς κόντρα στην Ελβετία με βοήθεια από τον πάγκο. Στο 75΄ο Ντέιβιντ Πρόμις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει πνοή στην ομάδα του και δευτερόλεπτα μετά την έβαλε ξανά στο παιχνίδι. Μετά από βαθιά μπαλιά, ο Σαλίμπα κατέβασε υπέροχα τη μπάλα και μοίρασε για τον επιθετικό της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ο οποίος μείωσε σε προβολή με 2-1.
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