Ελβετία - Καναδάς: Οι Ελβετοί το 1-0 με το καλησπέρα του β΄μέρους (vid)
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Η Ελβετία βρήκε δίχτυα απέναντι στον Καναδά δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή για το β΄μέρος χάρη σε εντυπωσιακό τελείωμα του Βάργκας.
Ιδανικό ξεκίνημα για την Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο! Μόλις στο 46΄του αγώνα οι Ελβετοί έπιασαν στον ύπνο τον Καναδά μετά την ανάπαυλα και ευτύχησαν να σκοράρουν με αστραπιαία επίθεση. Όταν από ασίστ του Μανζαμπί, ο Βάργκας βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για το 1-0.
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