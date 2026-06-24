Η Ελβετία βρήκε δίχτυα απέναντι στον Καναδά δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή για το β΄μέρος χάρη σε εντυπωσιακό τελείωμα του Βάργκας.

Ιδανικό ξεκίνημα για την Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο! Μόλις στο 46΄του αγώνα οι Ελβετοί έπιασαν στον ύπνο τον Καναδά μετά την ανάπαυλα και ευτύχησαν να σκοράρουν με αστραπιαία επίθεση. Όταν από ασίστ του Μανζαμπί, ο Βάργκας βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για το 1-0.