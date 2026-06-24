Καναδάς - Ελβετία: Απίθανη διπλή ευκαιρία με Εμπολό και Μανζάμπι!
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Η Ελβετία άγγιξε το γκολ κόντρα στον Καναδά στο 11'.
Η Ελβετία έχασε απίθανη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Καναδά.
Στο 11' ο Εμπολό πλάσαρε στο τετ α τετ κι απέκρουσε ο Κρεπό και στη συνέχεια ο Μανζάμπι εκτέλεσε και σταμάτησε το σουτ ο Κορνέλιους.
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