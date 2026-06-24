Η Ελβετία άγγιξε το γκολ κόντρα στον Καναδά στο 11'.

Η Ελβετία έχασε απίθανη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Καναδά.

Στο 11' ο Εμπολό πλάσαρε στο τετ α τετ κι απέκρουσε ο Κρεπό και στη συνέχεια ο Μανζάμπι εκτέλεσε και σταμάτησε το σουτ ο Κορνέλιους.

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