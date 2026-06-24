Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Ζοάο Φέλιξ έβαλε περούκα στον Μπρούνο Φερνάντες
Η Πορτογαλία έστησε... πάρτι ενάντια στο Ουζμπεκιστάν και το νίκησε με το επιβλητικό 5-0, με τα φώτα να πέφτουν πάνω στα δύο τέρματα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τόσο που πέρασε στα ψιλά το γεγονός ότι ο Ζοάο Φέλιξ φόρεσε μία περούκα στον Μπρούνο Φερνάντες κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών!
Το στιγμιότυπο έγινε viral τις επόμενες ώρες μετά την αναμέτρηση, με τον Φέλιξ να τρέχει και να φοράει μια... αφάνα στον συμπαίκτη του, με πολλούς να αναρωτιούνται αν υπήρχε κάποιος συμβολισμός πίσω από την κίνηση αυτή.
Εντέλει, η περούκα αυτή συνδεόταν με τον streamer Ντιόγκο Ντα Σίλβα ή αλλιώς Move Mind, του οποίου είναι σήμα-κατατεθέν η αφάνα. Ο Φέλιξ είναι φίλος του Πορτογάλου, ο οποίος μάλιστα κάνει σχολιασμό στις μεταδόσεις του Live Mode TV, που έγινε το πρώτο πορτογαλικό κανάλι στο YouTube που μεταδίδει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
No clue what the context is behind Joao Felix giving Bruno Fernandes a wig during the goal celebrations but I’m here for it! 🤣🇵🇹 pic.twitter.com/o9UqCxXDp0— Sleeper Football (@SleeperFooty) June 24, 2026
Joao Felix and Bruno Fernandes celebration 😅 pic.twitter.com/G8VLD73rcs— Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) June 24, 2026
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