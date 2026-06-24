Η FIFA αλλάζει τους κανόνες και το Μουντιάλ γίνεται πεδίο πειραμάτων

Η FIFA εφαρμόζει νέους κανονισμούς στο Μουντιάλ 2026, όμως αρκετοί προκαλούν σύγχυση, αντιδράσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις εντός και εκτός γηπέδων.

Η FIFA αγαπά τις αλλαγές στους κανονισμούς των Παγκοσμίων Κυπέλλων και το φετινό Μουντιάλ δεν αποτελεί εξαίρεση. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποφάσισε να αλλάξει ακόμη και τη διαδικασία πριν από τα πέναλτι για να μην υπάρχει διπλά κερδισμένος. Μέχρι σήμερα ο διαιτητής έκανε δύο ρίψεις νομίσματος: μία για να αποφασιστεί ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη και μία δεύτερη για να καθοριστεί η εστία. Πλέον θα γίνεται μόνο μία κλήρωση, με την ομάδα που χάνει να επιλέγει το τέρμα στο οποίο θα εκτελεστούν τα πέναλτι.

Η αλλαγή αυτή έχει τη σημασία της, καθώς οι αριθμοί δείχνουν ότι περίπου το 60% των ομάδων που εκτελούν πρώτες στα πέναλτι καταφέρνουν τελικά να κερδίσουν. Ωστόσο, δύσκολα θα αλλάξει δραματικά την εικόνα της διοργάνωσης.Περισσότερο συζητούνται άλλοι νέοι κανονισμοί που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στο τουρνουά και ήδη έχουν δημιουργήσει απρόβλεπτες καταστάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο αγώνας Βελγίου – Ιράν. Ο Τροσάρ δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα που του έσκισε την κάλτσα και άφησε εμφανή σημάδια στο πόδι του. Παρότι χρειαζόταν ιατρική βοήθεια, προτίμησε να μην τη δεχθεί. Ο λόγος ήταν ο νέος κανονισμός που προβλέπει ότι παίκτης που δέχεται θεραπεία εντός αγωνιστικού χώρου πρέπει να μείνει εκτός για ένα λεπτό, εκτός αν ο αντίπαλος τιμωρηθεί για τη φάση.

Έτσι, ο Βέλγος έμεινε πεσμένος στο χορτάρι περισσότερο απ’ όσο πιθανότατα θα χρειαζόταν μια σύντομη ιατρική παρέμβαση. Ένα παράδειγμα του πώς ένας κανονισμός που θεσπίστηκε για να μειώσει τις καθυστερήσεις μπορεί τελικά να πετύχει το αντίθετο.

Συζητήσεις προκάλεσε και η στάση των διαιτητών απέναντι στους τερματοφύλακες. Στον αγώνα Παραγουάης – Τουρκίας, ο διαιτητής δεν επέτρεψε στον τερματοφύλακα της Παραγουάης να δεχθεί θεραπεία στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η FIFA είχε ζητήσει να αποφεύγονται οι ομαδικές οδηγίες κατά τη διάρκεια τέτοιων διακοπών, όχι όμως να στερείται ένας ποδοσφαιριστής την απαραίτητη φροντίδα. Στην ίδια αναμέτρηση καταγράφηκε ακόμη ένα πρωτοφανές περιστατικό. Ο Μιγκέλ Αλμιρόν αποβλήθηκε επειδή κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε κατά τη διάρκεια έντασης μεταξύ παικτών. Πρόκειται για έναν νέο κανονισμό που στοχεύει στην αντιμετώπιση λεκτικών προσβολών που δεν μπορούν να καταγραφούν εύκολα.

Ο Παραγουανός βρέθηκε στο επίκεντρο και ενός δεύτερου περιστατικού στον αγώνα με τις ΗΠΑ. Αρχικά, ο διαιτητής έδειξε λανθασμένα κίτρινη κάρτα σε αντίπαλο παίκτη, όμως το VAR παρενέβη και η απόφαση διορθώθηκε, καθώς οι επαναλήψεις έδειξαν ότι ο Αλμιρόν είχε κάνει «θέατρο». Η συγκεκριμένη ερμηνεία των κανονισμών ίσως ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες παρεμβάσεις του VAR σε ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον.

Πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο…

Υπάρχουν όμως και αλλαγές που φαίνεται να λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι αυστηροί χρονικοί περιορισμοί για εκτελέσεις άουτ, ελεύθερων, βολέ τερματοφυλάκων και αλλαγών έχουν περιορίσει αισθητά τις καθυστερήσεις, ενώ και οι έλεγχοι του VAR σε φάσεις κόρνερ γίνονται γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη αναστάτωση. Ένα πιθανό πρόβλημα για τη FIFA βρίσκεται αλλού: στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης. Η πρόκριση των οκτώ καλύτερων τρίτων ομάδων αυξάνει τις πιθανότητες να υπάρξουν αγώνες στους οποίους μια ισοπαλία βολεύει και τις δύο πλευρές. Ένα σενάριο που θυμίζει σε πολλούς το περίφημο Δυτική Γερμανία - Αυστρία του 1982, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η «ντροπή του Χιχόν» με μεγάλο χαμένο τότε την Αλγερία.

Τέλος, η FIFA έχει να διαχειριστεί και κάτι που δεν εξαρτάται από την ίδια: τους αυστηρούς κανονισμούς των ΗΠΑ για τις καταιγίδες. Κάθε κεραυνός σε συγκεκριμένη ακτίνα γύρω από το γήπεδο επιβάλλει διακοπή του αγώνα για τουλάχιστον μισή ώρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Γαλλία - Ιράκ να διακοπεί για περισσότερες από δύο ώρες.

Και κάπου εκεί ήρθε η ειρωνεία: για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, καταργήθηκε η υποχρεωτική διακοπή για ενυδάτωση. Μια ακόμη απόδειξη ότι στο φετινό Μουντιάλ οι κανονισμοί μπορούν να αλλάζουν σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και οι συνθήκες που τους επιβάλλουν.

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