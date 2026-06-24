Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Μια Μουντιαλική βραδιά με Νορβηγία - Γαλλία

Το Μουντιάλ έχει πάντα τον δικό του ξεχωριστό παλμό και η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta.

Αυτή την Παρασκευή, βλέπουμε μαζί την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νορβηγία και Γαλλία. Λίγο πριν την έναρξη των αγώνων, στις 20:25, το μόνο που χρειάζεται είναι μια επίσκεψη σε ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn και ένα γρήγορο scan στο QR code.

Από εκεί και πέρα, η εμπειρία απογειώνεται με pre-game ανάλυση, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμούς με πλούσια δώρα.

Ο Θανάσης Πασσάς θα δώσει ξανά τον παλμό με τον μοναδικό του τρόπο, έχοντας δίπλα του την Κόνι Θεοδώρου και τον Γιώργο Θεοφανόπουλο, οι οποίοι θα μεταφέρουν ζωντανά όλα όσα συμβαίνουν στα μεγάλα παιχνίδια.

Ταυτόχρονα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, θα ενημερώνουν για κάθε εξέλιξη μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Την Κυριακή, κάνε κι εσύ μια στάση στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn και ζήσε κι εσύ την εμπειρία του Sports Party και απόλαυσε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση μέσα από μια ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία.