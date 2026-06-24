Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα των διαλειμμάτων ενυδάτωσης στο Μουντιάλ, που έχουν προκαλέσει σάλο.

Το φετινό Μουντιάλ έχει φυσικά τραβήξει τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου, όχι όμως μονάχα για το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, αλλά και για διάφορους άλλους λόγους. Μεταξύ αυτών, είναι φυσικά και τα διαλείμματα ενυδάτωσης.

Αυτή η νέα προσθήκη, που διαρκεί για τρία (και τρία) ολόκληρα λεπτά και λαμβάνει χώρα σε κάθε αγώνα, στο 22ο και το 67ο λεπτό, έχει προκαλέσει σάλο στην ποδοσφαιρική κοινότητα, αφού κατά τη διάρκειά της, η τηλεοπτική μετάδοση διακόπτεται για λίγα λεπτά διαφημίσεων. Φυσικά, όλοι κάνουν λόγο για οικονομικά κίνητρα, κάτι που ωστόσο ο πρόεδρος της FIFA αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε, ο Τζάνι Ινφαντίνο τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα επιπλέον οικονομικό όφελος για την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, καθώς οι χορηγικές συμφωνίες υπεγράφησαν καιρό πριν, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ανέφερε δε πως ο λόγος είναι καθαρά αγωνιστικός, για το καλό των ποδοσφαιριστών που μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δίνουν αρκετά παιχνίδια υπό συνθήκες πολλής ζέστης.

«Δεν υπάρχουν πρόσθετα έσοδα για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες υπογράφηκαν πολύ νωρίτερα. Επομένως, αυτό δεν είναι οικονομικό ζήτημα για εμάς. Για εμάς, είναι καθαρά αθλητικό ζήτημα.

Ο κύριος λόγος είναι η ζέστη, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο (FIFA), που διεξάγεται σε 39 ημέρες, με ομάδες που ενδεχομένως να παίζουν οκτώ αγώνες σε αυτές τις 39 ημέρες, το να έχουμε λίγο χρόνο για ξεκούραση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι ομάδες, σε κάθε αγώνα, παίζουν υπό τις ίδιες συνθήκες.

Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε ότι ένας προπονητής μπορεί να έχει την ευκαιρία να επηρεάσει έναν αγώνα κάνοντας προσαρμογές απλώς και μόνο επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, ενώ σε έναν άλλο αγώνα, όπου η θερμοκρασία είναι ελαφρώς χαμηλότερη, ο ίδιος προπονητής δεν έχει την ίδια ευκαιρία».