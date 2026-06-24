Κλόζε για Μέσι: «Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, αργά η γρήγορα θα έσπαγε το ρεκόρ»

Μετά από χρόνια στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του Μουντιάλ ο Κλόζε έκανε την πρώτη του τοποθέτηση για το ρεκόρ που έσπασε ο Μέσι, αποθεώνοντας τον Αργεντινό σταρ.

Στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων έχουν περάσει σπουδαίοι σκόρερ, λίγοι όμως κατάφεραν να συνδέσουν το όνομά τους με τη διοργάνωση όσο ο Μίροσλαβ Κλόζε.

Ο Γερμανός έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα για τα Πάντσερ... να σκοράρει. Από την πρώτη του συμμετοχή το 2002 μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου το 2014 τότε που στην παράταση επικράτησε της Αργεντίνης (1-0) χάρη σε γκολ του Γκέτσε και σήκωσε το 4ο Παγκόσμιο στην ιστορία. Ο Κλόζε στα 12 χρόνια που υπηρέτησε το εθνόσημο δημιούργησε μια σχέση με τα δίχτυα που τον οδήγησε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.

Τα 16 γκολ που πέτυχε τον κατέτασσαν πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θέσμου για πολλά χρόνια. Μέχρι πρόσφατα όμως, αφού ο Μέσι έριξε το κάστρο του Κλόζε μετά τα τέρματα που σημείωσε κόντρα στην Αυστρία. Μετά τα γκολ ο Αργεντίνος σταρ μετράει πλέον 18 γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ και πήρε τα πρωτεία. Έτσι φιγουράρει στην πρώτη θέση της εν λόγω λίστας.

Σε συνέντευξη του ο νυν προπονητής της Νυρεμβέργης ρωτήθηκε για το επίτευγμα του Μέσι και τόνισε πως ο 39χρονος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών: «Ο Λιονέλ Μέσι είναι, για μένα, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Συγχαρητήρια, πρωταθλητή! Το ρεκόρ αργά ή γρήγορα θα έσπαγε και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που ήταν ο Μέσι αυτός που το κατέρριψε».

Αξίζει να αναφέρουμε ο μόνος που τον απειλεί από τους εν ενεργεία παίκτες είναι ο Μπαπέ που έχει 14 γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης

Αναλυτικά οι πρώτοι της λίστας:



1. Λιονέλ Μέσι 18 γκολ

2. Μίροσλαβ Κλόζε 16 γκολ



3. Ρονάλντο 15 γκολ

4. Γκερντ Μίλερ 14 γκολ



- Κιλιάν Μπαπέ 14 γκολ

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως υπό της οδηγίες του Κλόζε θα είναι τη νέα σεζόν ο αρχηγός της εθνικής Ελπίδων Αλέξης Καλογερόπουλος και ο Γιάννης Μασούρας, ενώ στο παρελθόν στα χέρια του εξελίχθηκε ο Στέφανος Τζίμας.