Μουντιάλ 2026: Η αιχμηρή τοποθέτηση του Ζλάταν για τον Κριστιάνο
Με δύο γκολ του ασταμάτητου Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία συνέτριψε 5-0 το Ουζμπεκιστάν, εξασφάλισε την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ και στρέφει πλέον το βλέμμα της στο ντέρμπι κορυφής με την Κολομβία.
Μετά τα δύο γκολ που σημείωσε, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ γύρισε προς την τηλεοπτική κάμερα και έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους τον αμφισβητούσαν, φωνάζοντας: «Γύρισα! Γύρισα!».
Ο 41χρονος επιθετικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ. Παράλληλα, έδωσε την καλύτερη απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν πλέον την αξία του.
🚨 Zlatan Ibrahimovic on Ronaldo saying “I’m back” after scoring vs Uzbekistan:— AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 23, 2026
“I thought he said he never left. I don’t know why he was yelling I’m back.” 😭 pic.twitter.com/4oYc6sZGTG
Ερωτηθείς για το «Γύρισα!» που φώναξε μετά το ματς, ο πεντάκις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας ανέφερε πως το έκανε για να δώσει αφορμή στους επικριτές του να συνεχίσουν να ασχολούνται μαζί του. Την ίδια στιγμή, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σχολίασε τη συγκεκριμένη ατάκα του Πορτογάλου σταρ.
Ο Σουηδός θρύλος, που συμμετέχει στο πάνελ του Fox Sports ως σχολιαστής, κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στο Ουζμπεκιστάν και απάντησε με εμφανή δόση ειρωνείας:
«Ήταν ένα ματς στο οποίο η Πορτογαλία είχε τη δυνατότητα να πετύχει αρκετά γκολ. Όσο για τον Κριστιάνο, δεν θεωρώ ότι έφυγε ποτέ, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί μίλησε για επιστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν.
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