Ο Κάρλος Κεϊρόζ παραπονέθηκε με μια ιδιαίτερη ατάκα για τη φάση όπου η Γκάνα ζήτησε πέναλτι κόντρα στην Αγγλία (0-0, 23/6).

Αγγλία και Γκάνα δεν κατόρθωσαν να κάνουν το 2/2 στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κύπελλου, αφού αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως σκορ (0-0) στο μεταξύ τους παιχνίδι το βράδυ της Τρίτης (23/6).

Μπορεί η αφρικανική ομάδα να επέλεξε μια πολύ αντιποδοσφαιρική τακτική, στήνοντας «μπλόκο» στους ποδοσφαιριστές του Τόμας Τούχελ και παίρνοντας εν τέλει έναν σπουδαίο πόντο, ωστόσο υπάρχει μια φάση για την οποία διαμαρτύρεται έντονα.

Πιο συγκεκριμένα, στο 79ο λεπτό, οι παίκτες του Κάρλος Κεϊρόζ έκλεψαν την μπάλα και έφυγαν στην αντεπίθεση. Ο Άντου δέχθηκε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας των «Τριών Λιονταριών», με τον Κόνσα να τον μαρκάρει και να τον ρίχνει στο έδαφος πριν εκτελέσει τον Πίκφορντ, σε μια στιγμή όπου η Γκάνα διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι.

Ο διαιτητής δεν υπέδειξε κάτι και ο Κεϊρόζ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς έδωσε μια... ωραία ατάκα για τη φάση. Κοιτάζοντας τον βοηθό του, αναρωτήθηκε αν το VAR λειτουργεί ακόμα, πριν πει την επική φράση «Το VAR πήγε για καφέ».

«Δεν είμαι σίγουρος, το VAR λειτουργεί ακόμα στο Μουντιάλ; Έχουμε ακόμα VAR; Έχω αμφιβολίες. Διότι άλλο ένα πέναλτι έπρεπε να δοθεί στη Γκάνα, καθαρό πέναλτι. Το VAR πήγε για καφέ. Είναι φυσιολογικό. Και εγώ θέλω να παίρνω τον καφέ μου μια στο τόσο. Αλλά ήταν καθαρό πέναλτι. Πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Έχετε αμφιβολίες για αυτό εσείς που είδατε το παιχνίδι; Ή μήπως μόνο εγώ ήμουν στο παιχνίδι; Συγνώμη για την ειρωνία μου αλλά αν μιλήσω σοβαρά θα τιμωρηθώ. Οπότε, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αστειεύομαι», είπε ο 73χρονος τεχνικός.