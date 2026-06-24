Ο Μουνιός σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι, η Κολομβία κέρδισε με 1-0 το Κονγκό και οι Καφετέρος προκρίθηκαν στους «32».

Η Κολομβία έκανε το 2/2 και τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκ άουτ! Η χώρα του Κολόμβου έκαμψε την αντίσταση του Κονγκό με τον Μουνιός στο 76ο λεπτό (1-0) και θα παίξει για την πρωτιά του 11ου ομίλου απέναντι στην Πορτογαλία (4 βαθμούς) του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στον έναν βαθμό έμεινε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που ελπίζει, ουραγός δίχως βαθμό το Ουζμπεκιστάν.

Ο Μπασί κατέβασε... ρολά

Το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου είναι πλασματική εικόνα, αφού το παιχνίδι είχε πολλές ευκαιρίες, φρενήρη ρυθμό και ένταση. Μόλις στο πρώτο λεπτό ο Καγιεμπέ λίγο έλειψε να δώσει το προβάδισμα στο Κονγκό αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε πέρασε μακριά από την εστία των Κολομβιανών. Εν συνεχεία, το ματς ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της Κολομβίας αλλά οι Καφετέρος έπεσαν πάνω στον Μπασί.

Στο τέταρτο λεπτό, οι Αρίας και Μουνιός έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία για να δώσουν το προβάδισμα στην ομάδα του Νέστορ Λορένσο. Δύο λεπτά αργότερα ο Μουνιός σκόραρε αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ορθά ως οφσάιντ. Μέχρι το 20ο λεπτό η χώρα της Νότιας Αμερικής έφτασε άλλες τρεις φορές μια... ανάσα από το 1-0 αλλά ο τερματοφύλακας των Κονγκολέζων ήταν σε καταπληκτική κατάσταση. Ο 31χρονος πορτιέρε της Χάβρης είπε διαδοχικά «όχι» στα σουτ των Χάμες Ροντρίγκες (11'), Λουίς Ντίας (16') και Πουέρτα (19').

Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου οι -τυπικά- γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο αλλά ο ρυθμός έπεσε και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό «πάγωσε» τον ρυθμό. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς τέρματα, σε ένα σκορ που μάλλον αδικεί τη χώρα του Κολόμβου.

Ο Μουνιός έστειλε την Κολομβία στα νοκ άουτ

Στο δεύτερο μέρος, η Κολομβία μπήκε και πάλι δυνατά όμως ο Μπασί συνέχισε το... βιολί του. Στο 50' σταμάτησε και πάλι τον Λουίς Ντίας σε τετ-α-τετ και στην εξέλιξη της φάσης, ο Αρίας σούταρε εκτός εστίας.Η χώρα της Κεντρικής Αφρικής συνέχισε να είναι προσηλωμένη στα ανασταλτικά της καθήκοντα και να ψάχνει στην κόντρα τις στιγμές της.

Καθώς το ματς κυλούσε, οι δύο προπονητές έκαναν τις αλλαγές τους σε πρόσωπα και τακτικές ούτως ώστε το σύνολό τους να αποδώσει καλύτερα. Η Κολομβία ήταν τελικά αυτή που χαμογέλασε με τον Μουνιός στο 76'. Ο αμυντικός της Κρίσταλ Πάλας σκόραρε για δεύτερο σερί ματς και έστειλε τη χώρα του στους «32». Με σουτ από τη δεξιά πλευρά της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά την ασίστ του Κιντέρο.

Το 1-0 ήταν το τελικό σκορ και οι Καφετέρος θα παίξουν με την Πορτογαλία για την πρωτιά του ομίλου. Το Κονγκό είναι τρίτο και ακόμη... ελπίζει. Για τις δύο ομάδες, Χάμες και Μουτουσαμί αγωνίστηκαν ως βασικοί και αντικαταστάθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Κολομβία (Νέστορ Λορένσο): Βάργκας, Μοχίκα, Λουκουμί, Σάντσες, Μουνιός, Αρίας (Ρίος 78'), Λέρμα, Πουέρτα, Ντίας, Σουάρες (Κόρδοβα 58'), Ροντρίγκες (Κιντέρο 58')

Λ.Δ Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Μπασί, Γουάν-Μπισάκα, Μπεμπά, Τουανζέμπε, Καπουαντί, Μαζουακού (Γ. Καγιεμπέ 72'), Μουκάου (Σαντίκι 46'), Μουτουσαμί (Μπουκού 82'), Καγιεμπέ (Πίκελ 72'), Γουισά, Μπακαμπού (Μπάνζα 57΄)