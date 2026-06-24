Η Κροατία πήρε δύσκολη με 1-0 επί του Παναμά και παρέμεινε στο κόλπο για τα νοκ-άουτ. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Μπορεί να παιδεύτηκε, αλλά η Κροατία έκανε το χρέος της απέναντι στον Παναμά και με το τελικό 1-0 παρέμενε ζωντανή στη «μάχη» της πρόκρισης. Ο Μπούντιμιρ πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα κι έκρινε το ματς υπέρ της ομάδας του Ντάλιτς, ο οποίος βέβαια ανά διαστήματα φάνηκε να μην είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Ο Παναμάς άλλωστε πάλεψε και θα μπορούσε να είχε πάρει αποτέλεσμα, αλλά ο Λιβάκοβιτς ήταν ξανά παρών για να τον κρατήσει μακριά από τα δίχτυα. Δείτε τα highlights του αγώνα στο βίντεο που ακολουθεί.