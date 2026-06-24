Παναμάς - Κροατία: Τα highlights από την νίκη της Χρβάτσκα
Μπορεί να παιδεύτηκε, αλλά η Κροατία έκανε το χρέος της απέναντι στον Παναμά και με το τελικό 1-0 παρέμενε ζωντανή στη «μάχη» της πρόκρισης. Ο Μπούντιμιρ πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα κι έκρινε το ματς υπέρ της ομάδας του Ντάλιτς, ο οποίος βέβαια ανά διαστήματα φάνηκε να μην είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του.
Ο Παναμάς άλλωστε πάλεψε και θα μπορούσε να είχε πάρει αποτέλεσμα, αλλά ο Λιβάκοβιτς ήταν ξανά παρών για να τον κρατήσει μακριά από τα δίχτυα. Δείτε τα highlights του αγώνα στο βίντεο που ακολουθεί.
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