Ο Μπούντιμιρ ήταν η «χρυσή» αλλαγή του Ντάλιτς και με δικό του γκολ έδωσε τη νίκη στην Κροατία απέναντι στον Παναμά, ο οποίος αποκλείστηκε, με 1-0.

Η Κροατία αγχώθηκε αλλά κέρδισε και ορίζει την τύχη της! Το σύνολο του Ντάλιτς λύγισε την αντίσταση του Παναμά με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπούντιμιρ στο 54ο λεπτό, που ήταν η «χρυσή» αλλαγή του ημιχρόνου. Πλέον οι Κροάτες είναι στους τρεις βαθμούς και θα παίξουν με την Γκάνα στην τελευταία αγωνιστική που έχει τέσσερις, όσους και η Αγγλία. Ο Παναμάς έμεινε χωρίς βαθμό και πάει... σπίτι. Όλα ανοιχτά για την πρώτη τριάδα του 12ου ομίλου.

Το δοκάρι έσωσε την Κροατία

Κακός... μπελάς αποδείχθηκε στα πρώτα 45 λεπτά για τους Κροάτες, ο Παναμάς. Η ομάδα του Κρίστιανσεν όχι μόνο δεν είχε παθητικό ρόλο αλλά λίγο έλειψε να κάνει και το 1-0 με την κεφαλιά του Ροντρίγκες στο 23' λεπτό. Σε γενικές γραμμές το πρώτο μέρος δεν είχε πολλές φάσεις, ούτε διεκδικεί «δάφνες ποιότητας». Η Κροατία είχε την κατοχή και τον έλεγχο αλλά ήταν αρκετά... φλύαρη.

Εν αντιθέσει ο Παναμάς ήταν αρκετά επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις και πέρα από το δοκάρι, είχε κι άλλες προϋποθέσεις να απειλήσει αλλά οι παίκτες του έκαναν λάθος επιλογές στην τελική απόφαση. Το σύνολο του Ντάλιτς με εξαίρεση μια κεφαλιά του Μόντριτς στο 12ο λεπτό και το δυνατό σουτ του Μπατούρινα στο 45+1, δεν έθελξε με την εμφάνισή του και οι δύο χώρες πήγαν με το 0-0 στην ανάπαυλα.

Ο Μπούντιμιρ λύτρωσε την Κροατία

Το σκηνικό άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντάλιτς ανακάτεψε στο ημίχρονο την τράπουλα και δικαιώθηκε άμεσα. Στο 54' ο Μπούντιμιρ που αντικατέστησε τον Μούσα, βρήκε δίχτυα εξ επαφής για το 1-0 μετά την εκπληκτική συνεργασία Πάσαλιτς-Στάνισιτς και τη σέντρα του δεύτερου.

Τρία λεπτά αργότερα, πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η χώρα των Βαλκανίων παραλίγο να πάρει... αέρα δύο τερμάτων. Ο Πάσαλιτς έφυγε στην αντεπίθεση αλλά νικήθηκε από τον Μοσκέρα σε τετ-α-τετ και στην εξέλιξη της φάσης έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Ο Παναμάς βγήκε μπροστά για να ισοφαρίσει και παραλίγο να το κάνει πράξη. Στο 68ο λεπτό ο Μουρίγιο έκανε δύο δυνατά σουτ, με τον Λιβάκοβιτς να λέει διπλό «όχι». Στη συνέχεια της φάσης, μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο Χάρβεϊ έπιασε την κεφαλιά αλλά ο Κροάτης γκολκιπερ ήταν και πάλι εκεί.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, ο Παναμάς άλλαξε πρόσωπα αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Το 1-0 παρέμεινε για την Κροατία, που θα παίξει με την Γκάνα στο τελευταίο ματς του ομίλου, ενώ ο Παναμάς θα αποχαιρετήσει το Μουντιάλ κόντρα στην Αγγλία.

Παναμάς (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Μπλάκμαν (Ντέιβις 90'), Κόρδοβα, Ράμος (Βάτερμαν 77'), Χάρβεϊ, Ανδράδε, Μουρίγιο, Μαρτίνες, Ροντρίγκες, Μπαρκένας (Τ. Ροντρίγκες 90'), Φαγιάρδο (Λοντόνιο 83')

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόνγκρασιτς, Γκβάρντιολ (Κράμαριτς 46'), Σούταλο, Κόβασιτς (Π. Σούσιτς 72'), Μόντριτς (Μ. Πάσαλιτς 81'), Μπατούρινα, Πέρισιτς, Πάσαλιτς (Λ. Σούσιτς 72'), Μούσα (Μπούντιμιρ 46')