Αγγλία - Γκάνα: Ο Σπενς αρνήθηκε τη χειραψία με τον Παρτέι πριν τη σέντρα!
Το «αετίσιο μάτι» των social media δεν απογοήτευσε κι εντόπισε μια άβολη στιγμή, την ώρα της χειραψίας μεταξύ των ποδοσφαιριστών της Αγγλίας και της Γκάνας για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Πρωταγωνιστές οι Τζεντ Σπενς και Τόμας Παρτέι, όταν ο πρώτος αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον μέσο της Βιγιαρεάλ, ενώ χαιρέτησε κανονικά ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα.
Το σκηνικό δεν άργησε να πυροδοτήσει αντιδράσεις και θεωρίες στα social media, με πολλούς να εικάζουν πως υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ τους και άλλους να εστιάζουν στις κατηγορίες περί βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης που βαραίνουν τον Γκανέζο, όταν αγωνιζόταν ακόμα στην Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ.
Θυμίζουμε μάλιστα πως ο Παρτέι έχασε την πρεμιέρα της εθνικής του απέναντι στον Παναμά εξαιτίας προβλημάτων με την βίζα του, καθώς ο Καναδάς αρνήθηκε την έκδοση μετά την ψευδή δήλωση του ποδοσφαιριστή πως δεν αντιμετωπίζει ποινική δίωξη σε άλλες χώρες.
Details that jump out at you... Djed Spence didn't shake hands with Thomas Partey.— Mari⁷ | ❀༉ (@mari_mavi5) June 23, 2026
Djed Spence, the man you are! pic.twitter.com/GaYkpbH5Nz
Died Spence of England avoids shaking hands with Thomas Partey— #3Sports (@3SportsGh) June 23, 2026
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