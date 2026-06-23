Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν: Ο Ραφαέλ Λεάο έγραψε το 5-0 με άπιαστο σουτ (vid)
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Ο Ραφαέλ Λεάο πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς της Πορτογαλίας, γράφοντας το 5-0 κόντρα στο Ουζμπεκιστάν με σουτάρα στο «παραθυράκι».
Ο Ραφαέλ Λεάο έδωσε συνέχεια στο πάρτι της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουζμπεκιστάν. Έπειτα από παράλληλη μπαλιά του Σεμέδο και ασθενές διώξιμο του Κουσάνοφ, η μπάλα στρώθηκε στον επιθετικό της Μίλαν στο ύψος του πέναλτι, ο οποίος με άπιαστο σουτ σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας για το 5-0 της ομάδας του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.
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