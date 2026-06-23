Η Πορτογαλία έφτασε και σε τέταρτο γκολ κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, όταν στο 60΄ο γκολκίπερ, Νεμάτοφ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Χάος στην περιοχή του Ουζμπεκιστάν κι ένα εύκολο γκολ για την Πορτογαλία. Στο 60΄συγκεκριμένα οι Ίβηρες εκτέλεσαν το κόρνερ χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, με τη μπάλα να περνάει αρχικά από όλους και στη συνέχεια η φάση να μετατρέπεται σε... φλιπεράκι με απανωτές κόντρες. Αφού πρώτα η μπάλα βρήκε πάνω στον Κουσάνοφ, στη συνέχεια κατέληξε πάνω στον γκολκίπερ, Νεμάτοφ, κι από εκεί στα δίχτυα για το 4-0 της Πορτογαλίας.