Η FIFA εξετάζει αλλαγή στους κανονισμούς των πέναλτι, καταργώντας το διπλό στρίψιμο νομίσματος και αναζητώντας μια πιο δίκαιη διαδικασία στα νοκ άουτ.

Τα πέναλτι αποτελούν ίσως την πιο σκληρή και απρόβλεπτη δοκιμασία στο ποδόσφαιρο. Μια στιγμή όπου η ψυχολογία, η πίεση και η λεπτομέρεια μπορούν να κρίνουν την τύχη μιας ομάδας. Τώρα, η FIFA θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται αυτή η διαδικασία, θεωρώντας ότι το σημερινό σύστημα αφήνει περιθώρια αδικίας. Η παγκόσμια ομοσπονδία έχει ανοίξει συζητήσεις με την IFAB (International Football Association Board), το αρμόδιο σώμα για τους κανονισμούς του αθλήματος, προκειμένου να προχωρήσει σε αλλαγή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και στο φετινό Μουντιάλ, εφόσον υπάρξει έγκριση πριν από την έναρξη της φάσης των νοκ άουτ.

Η βασική ιδέα είναι απλή: να πραγματοποιείται μόνο μια φορά το στρίψιμο νομίσματος αντί για δύο. Με τους υπάρχοντες κανονισμούς, το πρώτο στρίψιμο αποφασίζει ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη στη διαδικασία των πέναλτι και το δεύτερο καθορίζει σε ποια εστία θα πραγματοποιηθούν οι εκτελέσεις. Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα μπορεί να εξασφαλίσει και τα δύο πλεονεκτήματα, τόσο το αγωνιστικό όσο και το ψυχολογικό.

Η FIFA θεωρεί ότι αυτή η δυνατότητα δημιουργεί ανισορροπία. Η νέα πρόταση προβλέπει πως ο νικητής του μοναδικού στριψίματος θα επιλέγει είτε την πρώτη εκτέλεση είτε την πλευρά του γηπέδου. Η δεύτερη επιλογή θα ανήκει αυτόματα στον αντίπαλο. Με αυτόν τον τρόπο, καμία ομάδα δεν θα μπορεί να ελέγξει και τους δύο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία.

Είναι τόσο σημαντικό το πρώτο πέναλτι;

Η συζήτηση για το αν η πρώτη εκτέλεση προσφέρει ουσιαστικό πλεονέκτημα έχει απασχολήσει αρκετές φορές την επιστημονική κοινότητα. Μελέτη του 2023 υποστήριξε ότι η ομάδα που εκτελεί πρώτη έχει σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες νίκης, ενώ άλλες αναλύσεις εκτιμούν ότι το πλεονέκτημα υπάρχει, αλλά είναι αρκετά μικρότερο.

Η αλήθεια είναι πως στα πέναλτι οι λεπτομέρειες αποκτούν τεράστια σημασία. Η πίεση της εξέδρας, η σειρά των εκτελέσεων και η ψυχολογική κατάσταση των παικτών μπορούν να επηρεάσουν μια ολόκληρη διοργάνωση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν, όπου η γαλλική ομάδα κατάφερε μέσω του στριψίματος να έχει τόσο την πρώτη εκτέλεση όσο και την επιλογή της πλευράς με τους δικούς της φιλάθλους.

Από την άλλη πλευρά, στον τελικό του Μουντιάλ του 2022, η Γαλλία κέρδισε την κλήρωση και εκτέλεσε πρώτη, όμως η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι επικράτησε στη διαδικασία και κατέκτησε το τρόπαιο. Για τη FIFA, το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: όταν ένας αγώνας κρίνεται από την ψυχραιμία και την ικανότητα των παικτών, η τελική απόφαση δεν πρέπει να επηρεάζεται από μια δεύτερη τυχαία επιλογή.