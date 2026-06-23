Παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει στη Βρετανία, ο Τόμας Πάρτεϊ εξακολουθεί να απολαμβάνει ευρείας στήριξης στη Γκάνα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διχασμό.

Ο Τόμας Πάρτεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας συζήτησης που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου. Παρότι αντιμετωπίζει σοβαρές ποινικές κατηγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζει να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Γκάνας, έχοντας τη στήριξη μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας, ο Πάρτεϊ εμφανίστηκε ήρεμος και συγκεντρωμένος, χωρίς να δείχνει να επηρεάζεται από τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεσή του. Στην Γκάνα, πολλοί θεωρούν ότι η συστηματική αναφορά των βρετανικών μέσων ενημέρωσης στις κατηγορίες εναντίον του αποτελεί άδικη στοχοποίηση. Η εντύπωση αυτή έχει ενισχύσει ένα κλίμα καχυποψίας απέναντι στον βρετανικό Τύπο και έχει οδηγήσει αρκετούς φιλάθλους να συσπειρωθούν γύρω από τον ποδοσφαιριστή.

Η στάση της εθνικής ομάδας και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας υπήρξε ιδιαίτερα προσεκτική. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κάρλος Κεϊρόζ απέφυγε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εκπρόσωποι της ομάδας επιχείρησαν να περιορίσουν τις σχετικές ερωτήσεις, θεωρώντας ότι η συζήτηση απομακρύνει την προσοχή από το αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης.

Ο ίδιος ο Πάρτεϊ, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του, δήλωσε ότι επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο και προσπαθεί να διαχειριστεί γεγονότα που δεν μπορεί να ελέγξει. Παράλληλα, τόνισε ότι αισθάνεται έτοιμος να αγωνιστεί και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευκαιρία να αντιμετωπίσει παλιούς συμπαίκτες του σε υψηλό επίπεδο.

Παρά τη διαρκή παρουσία του στα γήπεδα, η δικαστική περιπέτεια του Τόμας Πάρτεϊ εξακολουθεί να επηρεάζει την πορεία του εκτός αγωνιστικών χώρων. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με τις καναδικές αρχές, οι οποίες αρνήθηκαν να του χορηγήσουν βίζα για προηγούμενη διοργάνωση, επικαλούμενες στοιχεία που αφορούσαν τις πληροφορίες που είχαν δηλωθεί στην αίτηση εισόδου. Στον αντίποδα, οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν τη συμμετοχή του στα ματς των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας την αρχή ότι κάθε κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Σε νομικό επίπεδο, ο Πάρτεϊ αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες τεσσάρων γυναικών για περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 2020 και 2022, με τη δικαστική διαδικασία να αναμένεται να συνεχιστεί το προσεχές διάστημα. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας των καταγγελιών.

Πέρα όμως από τη δικαστική της διάσταση, η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ζήτημα με έντονες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Για ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης στη Γκάνα, ο Πάρτεϊ συμβολίζει μια ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο τα δυτικά μέσα ενημέρωσης προσεγγίζουν Αφρικανούς αθλητές. Για άλλους, η παρουσία του σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζουν οι αθλητικοί φορείς όταν ένας αθλητής αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές κατηγορίες.

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της καναδικής βίζας προκάλεσαν πολιτική αναταραχή στο εσωτερικό της Γκάνας. Πολιτικοί παράγοντες και σχολιαστές κατηγόρησαν την ποδοσφαιρική ομοσπονδία ότι δεν ενημέρωσε με σαφήνεια την κοινή γνώμη για τους πραγματικούς λόγους της απόφασης των καναδικών αρχών, ζητώντας εξηγήσεις και απόδοση ευθυνών. Έτσι, η υπόθεση του Τόμας Πάρτεϊ έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά όρια του ποδοσφαίρου...