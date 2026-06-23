Μουντιάλ 2026: Η ανάλυση της ημέρας με φαβορί και ανατροπές σε 11ο και 12ο όμιλο

Η 2η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τον 11ο και τον 12ο όμιλο του και η Ανάλυση της Ημέρας είναι εδώ για τις επιλογές που ξεχωρίζουν από τις αποψινές αναμετρήσεις.

Ημέρα 13η στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και η Ανάλυση της Ημέρας είναι εδώ παρέα με το Πάμε Στοίχημα, ξεχωρίζοντας τις επιλογές που μπορούν να μας απασχολήσουν στα ματς του φετινού Μουντιάλ.

Απόψε, κλείνει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής με τον 11ο και τον 12ο όμιλο, περιλαμβάνοντας κρίσιμες μονομαχίες για την πρωτιά και την τελική οικονομία των δύο γκρουπ:

Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν: Ξεσπούν οι Ίβηρες

Η απογοήτευση της πρεμιέρας θόλωσε το τοπίο πάνω από την Πορτογαλία, που θα επιχειρήσει να το ξεδιαλύνει απέναντι στους αξιόμαχους, πλην όμως ευάλωτους αμυντικά Ουζμπέκους. Το πρέπει της νίκης για το κυνήγι της πρωτιάς θα βγει στην επιφάνεια για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που με ή χωρίς τη συμβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο θα πάρει το τρίποντο, με λογικότερη επιλογή στο ματς τον άσο μαζί με Over 2,5 γκολ.

Αγγλία - Γκάνα: Στον ρυθμό του Χάρι Κέιν

Η πρεμιέρα ήταν κάτι παραπάνω από πειστική για τα Τρία Λιοντάρια, που έθελξαν με το ποδόσφαιρό τους και είδαν τον Χάρι Κέιν να ζεσταίνεται από… νωρίς. Ο Άγγλος «killer» θα συνεχίσει από εκεί που το άφησε και τον επιλέγουμε ως anytime σκόρερ κόντρα στην Γκάνα, με στόχο να προφτάσει στο κυνήγι του Χρυσού Παπουτσιού τους Μέσι, Μπαπέ και Χάαλαντ που ξεκίνησαν… καυτοί.

Παναμάς - Κροατία: Σεφτέ με clean sheet η Hrvatska

Το 4-2 από την Αγγλία θα ξεχαστεί γρήγορα για τη φιναλίστ του 2018, αν πράξει το καθήκον της κόντρα στον αδύναμο επιθετικά Παναμά. Η εμπειρία των Κροατών θα αποδειχθεί κλειδί για να φέρει το πρώτο τρίποντο στον όμιλο και μάλιστα, διατηρώντας καθαρό παθητικό απέναντι σε μια ομάδα που είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ματς, αλλά όχι και την ευχέρεια να βρει στόχο. Καταλήγουμε σε νίκη Κροατίας και no goal.

Κολομβία - Κονγκό: Ματσάρα με γκολ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπορεί να μη νίκησε στην πρεμιέρα όπως η Κολομβία, αλλά προκάλεσε ανάλογα θετικές εντυπώσεις με τον βαθμό κόντρα στην Πορτογαλία. Η μεταξύ τους μονομαχία αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, υποσχόμενη αρκετά γκολ και νίκη στο όριο. Επιλογή μας το Over 2,5 γκολ στον αγώνα.