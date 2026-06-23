Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για σήμερα «ανοίγει» με το Gazz Floor by Novibet στις 12:00, όπου μπορείτε να δείτε όλα τα τελευταία νέα για το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ και τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό μετά την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς.

Αμέσως μετά, στις 14:00, μην χάσετε τους Galacticos by Interwetten για όλα τα νέα μετά την ανακοίνωση του Λίσι από τον ΠΑΟΚ και τα μεταγραφικά σενάρια σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις σήμερα. Στις 20:00 η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο θα τεθεί αντιμέτωπη με το Ουζμπεκιστάν του Φάμπιο Καναβάρο, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2. Αργότερα, στις 23:00, η Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα σε live μετάδοση επίσης από την ΕΡΤ 2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας