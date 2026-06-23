Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν και το Αγγλία - Γκάνα
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για σήμερα «ανοίγει» με το Gazz Floor by Novibet στις 12:00, όπου μπορείτε να δείτε όλα τα τελευταία νέα για το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ και τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό μετά την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς.
Αμέσως μετά, στις 14:00, μην χάσετε τους Galacticos by Interwetten για όλα τα νέα μετά την ανακοίνωση του Λίσι από τον ΠΑΟΚ και τα μεταγραφικά σενάρια σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
Το Μουντιάλ συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις σήμερα. Στις 20:00 η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο θα τεθεί αντιμέτωπη με το Ουζμπεκιστάν του Φάμπιο Καναβάρο, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2. Αργότερα, στις 23:00, η Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα σε live μετάδοση επίσης από την ΕΡΤ 2.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν (20:00, ΕΡΤ, LIVE από το Gazzetta)
- Αγγλία - Γκάνα (23:00,ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.