Ιορδανία - Αλγερία: Πιτσιρικάς έριξε έναν... υπνάκο κατά τη διάρκεια του ματς
Υπάρχουν παιχνίδια στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως αυτό της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη (3-2, 23/6) που ακόμη και αν διεξάγονται στις 3 το ξημέρωμα, κρατούν τον κόσμο σε εγρήγορση.
Η αλήθεια όμως είναι πως υπάρχουν και εκείνα που δεν... παλεύονται. Πιο τρανό παράδειγμα ο αγώνας μεταξύ της Ιορδανίας και της Αλγερίας, νωρίς το πρωί της Τρίτης (23/6, 06:00). Χωρίς καμία υποτίμηση προς τις δυο χώρες, το θέαμα του πρώτου μέρους δεν ήταν και το καλύτερο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας πιτσιρικάς να... κοιμηθεί λιγάκι, μέσα στο γήπεδο, ενώ φυσικά ο αγώνας παιζόταν, με το στιγμιότυπο για γίνεται viral.
Un jeune supporter s'est déjà endormi devant ce Jordanie 🇯🇴–🇩🇿 Algérie. 😭😴 pic.twitter.com/cLGTZJdKNZ— Actu Foot (@ActuFoot_) June 23, 2026
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