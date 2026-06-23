Το όχι και τόσο καλό πρώτο ημίχρονο του Ιορδανία - Αλγερία μάλλον... ανάγκασε έναν πιτσιρικά να πάρει έναν υπνάκο!

Υπάρχουν παιχνίδια στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως αυτό της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη (3-2, 23/6) που ακόμη και αν διεξάγονται στις 3 το ξημέρωμα, κρατούν τον κόσμο σε εγρήγορση.

Η αλήθεια όμως είναι πως υπάρχουν και εκείνα που δεν... παλεύονται. Πιο τρανό παράδειγμα ο αγώνας μεταξύ της Ιορδανίας και της Αλγερίας, νωρίς το πρωί της Τρίτης (23/6, 06:00). Χωρίς καμία υποτίμηση προς τις δυο χώρες, το θέαμα του πρώτου μέρους δεν ήταν και το καλύτερο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας πιτσιρικάς να... κοιμηθεί λιγάκι, μέσα στο γήπεδο, ενώ φυσικά ο αγώνας παιζόταν, με το στιγμιότυπο για γίνεται viral.