Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί πανηγύρισαν με τύμπανα και κουπί
Η Νορβηγία αποτελεί περίπτωση ομάδας που περίμενες πολλά από αυτήν και πράγματι αποδίδει. Με απολογισμό 2/2 και γκολ 7-3, η παρέα του τρομερού Έρλινγκ Χάαλαντ προκρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα παίξει την πρωτιά με τη Γαλλία, έχοντας επιστρέψει στον θεσμό μετά από 28 ολόκληρα χρόνια!
Μετά τη νίκη επί της Σενεγάλης δε, οι Σκανδιναβοί μας χάρισαν μερικές τρομερές εικόνες, καθώς πανηγύρισαν μαζί με τους οπαδούς τους κάνοντας... κουπί. Ο Μάρτιν Έντεγκααρντ ανέλαβε ρόλο οργανωτή στο τύμπανο, με τον προπονητή τους, Στάλε Σολμπάκεν, να συμμετέχει και αυτός.
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