Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί κάνουν... κουπί στην Times Square (vid)

Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί κάνουν... κουπί στην Times Square (vid)

Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί κάνουν... κουπί στην Times Square (vid)
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Η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη (23/06, 03:00) για τη δεύτερη αγωνιστική του ένατου ομίλου και οι οπαδοί των Σκανδιναβών έχουν μπει ήδη στο κλίμα κάνοντας... κουπί.

Έχει καθιερωθεί ως εθιμοτυπικό πλέον! Ο πανηγυρισμός των οπαδών της Νορβηγίας γνωστός ως «Viking Row», που παραπέμπει στους Βίκινγκς, έχει κατακλύσει την Times Square, λίγες ώρες πριν τη σέντρα με τη Σενεγάλη.

Ο εν λόγω πανηγυρισμός έχει γίνει κάτι σαν... κουλτούρα στο φετινό Μουντιάλ και οι οπαδοί των Σκανδιναβών τον ακολουθούν πιστά στα γήπεδα, στους χώρους εστίασης και πλέον και στη θρυλική πλατεία της Νέας Υόρκης.

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